Un dos feitos que marcaron dun xeito relevante a miña vida, en diferentes aspectos, foi a miña estadía en Montevideo, como profesor na Facultade de Letras e Ciencias da Universidade da República Oriental do Uruguai, en meses do inverno e da primavera austrais de 1989. Teño falado bastante diso. Foron catro meses de constante e variado enriquecemento persoal, nunha etapa que, vista desde a distancia de tres décadas e tal, me parece entender que é a mellor da vida dos seres humanos: a que vai dos 35 aos 45 anos. Cumprín os 39 en Montevideo, rodeado de amizade e cariño, como din ás claras as dedicatorias dos agasallos que me fixeran e que conservo con satisfacción. Teño a certeza de que nas aulas ensinei cousas, mais é evidente que nas rúas aprendín moitas máis. Foi a primeira vez que pisei terras de América Latina -xa estivera un par de veces nos Estados Unidos- e do hemisferio sul. Os primeiros pasos foron non aeroporto de Río de Xaneiro, onde o avión facía escala. Mais os de verdade, xa ao ar libre, deinos na capital uruguaia. Pateeina por todos os puntos cardinais e aprendín a gozala e a amala. Verdadeiramente, era ben pouco o que coñecía dese pequeno país rodeado pola inmensidade do Atlántico e polos xigantescos Brasil e Arxentina. Cando aterrei non coñecía absolutamente ninguén. Tiña, pois, toda a liberdade do mundo para andar á miña bola. E iso foi o que intentei facer. Non levaba idea de me achegar máis que o mínimo imprescindible ás institucións galegas, nomeadamente, o Centro Galego -o máis antigo do mundo, pois data de 1879- e o Patronato da Cultura Galega. Para ver e tratar con galegos non tería que ter saído de Galicia. Mais non fun quen de cumprir os meus propósitos. No Patronato atopei un grupiño de xente coa que coincidía en moitas cuestións e co que cheguei a ter unha fonda amizade, que, en parte, chegou a hoxe. A relación constante non foi, non obstante, obstáculo para me familiar suficientemente coa idiosincrasia do país. Persoas que coñecín na Universidade ou a través dos propios membros do Patronato axudaron a iso. Non recordo se antes de chegar a Montevideo tiña noticia da existencia da Casa de Galicia, a sociedade de instrución, recreo, beneficencia e asistencia médica fundada en 1917 e que hai tres días acaba de desaparecer por problemas económicos. Si o tiven aos poucos días da arribada. Coñecín o directivo responsable das festas e ese día non parou ata levarme ao baile –con grupos en directo– que organizaban semanalmente. Alí había unha tremenda morea de xente que, maioritariamente, tería dificuldades para situar Galicia no mapa e da que pouco ou nada sabía dela e menos aínda de quen era o señor do busto -Castelao- do que termabas o pedestal onde se apoiaba cando facía cola na entrada. Iso e a atención médica era o fundamental da actividade da sociedade que, en 1944, acollera o acto de constitución do Consello de Galiza que presidiría Castelao. O céntrico local social, na avenida 18 de Julio, cadrábame de paso cando ía á Facultade e teño parado nel a tomar algo bastantes veces. Tamén teño quedado alí para conversar co xa octoxenario Manuel Meilán –que fora figura relevante do nacionalismo galego en América– cando ía á consulta médica ou a buscar medicamentos. Sempre se laiaba de que os galegos emigrantes estaban abdicando do idioma. E sen lingua non habería país. Nese aspecto, certo é que non é moito o que se perde coa desaparición desa centenaria institución. E da parte médica que queren que lles diga? Era unha mutua calquera da que xa se fará cargo calquera voitre sanitario. O que cumpría conservar serían os fondos bibliográficos e o material histórico: actas, arte, placas, fotos...