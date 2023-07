De modas e costumes

Hai que ver cómo cambian os tempos e de que xeito ímonos adpatando as modas e costumes que case sempre veñen de fora formando parte do colonialismo cultural que ten moito que ver nisto. Hai un país que crea tendencia e moitos outros que adoptan sen pestañesar o que “inocentemente” nos suxiren. Un exemplo claro é o pantalón vaqueiro que é un aditamento indumentario arrogado practicamente en todo o mundo, unha prenda de traballo inventada por dous individuos, un deles Levi Strauss, aló polo ano 1871. A marca Levi creou tendencia. “Levi” foi ao pantalón vaqueiro o que “Fender” á guitarra eléctrica. Chamámoslle tamén “tejanos” ou co anglicismo “blue jenan”. Cando todos vimos a Marlon Brando ou a James Dean con eses calzóns saímos correndo a facermonos cun. Os inventores desta prenda fixérona cunha tea forte e duradeira porque pensaron que serían os mineiros os seus usuarios máis adeptos. Axiña eses pantalóns mineiros pasaron a seren prenda apetecible para os que precisamente non traballaban nunha mina. Eu aló na década dos 90 vin por primeira vez nos EEUU uns pantalóns cunha pinta de suciedade manifesta, como cheos de polvo, dun aspecto triste e descoidado tal como se remataran de sair da faena. Pois ben, esas prendas comezaban entón a causar furor alá e non tardadron moito en se poñer de moda aquí. O poderoso influxo dos EEUU. Así que a mocidade non perdeu tempo en ir na procura desa indumentaria se é que querían estar á moda. Pantalóns que aparentan sucios e que custan unha pasta. Pero o dos pantalóns non remata aquí.



Dos pantalóns porcalláns pasouse aos calzóns rachados coa intención de iren un pouco máis aló na afouteza, así que ahora case é normal ver mozos e mozas lucindo pantalóns crebados ou máis ben desfarrapados. Algúns con rachaduras máis ou menos discretas pero suficientes para avergoñar outrora as nais por deixaren ir así a un fillo pola rúa, pero outros aínda van mais lonxe porque visten auténticos farrapos que imaxino tamén custan outra pasta. Éche cousa da moda e cada quen pode levar o torpe aliño indumentário segundo lle pete.



Dito isto teño que dicir que son partidario e usuario do pantalón vaqueiro dende hai moito tempo, así que neste caso concreto tamén deixéime colonizar. Pero iso si, do clásico pantalón vaqueiro eh!, non dos aparentemente sucios ou desfarrapados, cousa por outro lado natural pola sinxela razón de que xa hai moito tempo que non teño vinte anos.



A ver: o do vaqueiro non será cousa da CIA que o mesmo que colocou en todas as embaixadas dos EEUU moreas de cadros abstratos para compensar ao hiperrealismo soviético naqueles tempos da guerra fría, puxo en circulación global esta prenda en detrimento dos calzóns de “tergal” con raia que acostumabamos a usar por estes lares. Vaian vostedes a saber!