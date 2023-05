Al mitin en Falcon

Pedro Sánchez ha convertido el Consejo de Ministros en una suerte de prolongación del comité electoral del PSOE. Con el mismo desahogo que en vísperas electorales utiliza el “Falcon” para desplazarse a lugares en los que acaba dando un mitin y anuncia medidas que posteriormente aprueba el Gabinete Ministerial.



La confusión entre sus atribuciones como presidente del Gobierno y su condición de secretario general del Partido Socialista no es casual. Es fruto de una concepción presidencialista del poder que se aviene mal con los usos propios de un sistema democrático.



Preside un gobierno de coalición –cinco de los 22 ministros son de Podemos– y anuncia medidas como la implicación del ICO para avalar un porcentaje del precio de las hipotéticas hipotecas que firmarían los jóvenes para poder adquirir una vivienda y no solo no lo consulta con su socios si no que ellos por boca de algunos de sus dirigentes –Ione Belarra, Pablo Echenique– se declaran tan sorprendidos como abiertamente en contra. Podemos –y el PSOE hasta hace bien poco– hablaban de facilitar el alquiler, no la compra de viviendas. Pero todo fue que Núñez Feijóo anunciara que quería implicar al ICO en el trámite de las hipotecas (hablaba de avalar el 15%) para que a Pedro Sánchez le faltara tiempo para anunciar lo mismo, pero él más: el aval sería de un 20%. Anuncios en los mítines que se anticipan a las decisiones de los Consejos de Ministros que, sobre el papel, deberían ser decisiones colegiadas. Pero no es el caso.



Asistimos a una actuación presidencialista que ignora la exigencia de la separación entre lo que es el ámbito oficial con las decisiones de partido. Sánchez no se presenta a las elecciones del 28 M pero sus intervenciones en los mítines de la precampaña están preñadas de anuncios dirigidos a aquellos colectivos en los que el comité electoral del PSOE parece haber detectado indiferencias o desafección. Eso hace que en las dos últimas semanas los jóvenes estén siendo los destinatarios de anuncios de futuras dádivas. Desde el Iberrail a los pisos a las hipotecas ICO. Ningún otro presidente antes de Sánchez había recurrido al avión oficial para viajar a los mítines de su partido. La utilización del “Falcon” en campaña electoral –abuso que se cobra ventaja sobre el resto de líderes políticos cuyos desplazamientos por España corren a cargo de su respectivos partidos– es una muestra de la dificultad que tiene Pedro Sánchez para atenerse a las reglas del juego democrático. Parece un asunto menor, pero no lo es.