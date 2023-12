Esta é a historia dunha das ama de casa da clase traballadora, que tanta importancia teñen no desenvolvemento e, sobre todo, na economía da sociedade actual.



A nivel popular, a dureza da vida dunha muller casada de clase baixa, non está nin medianamente valorada, pois é a protagonista dunha longa serie de traballos que case nunca reciben o recoñecemento e o agradecemento daqueles a quen serven. Algunhas, como é o caso, atrévense a facer un balance da súa vida, despois de sesenta anos de casada, e atópanse que a súa dedicación e a súa entrega, non teñen o debido premio.



Minia (que significa en xermánico,“forte”), non tivo unha nenez especialmente desgraciada, pois dentro das necesidades daqueles tempos, as carencias eran unha condición común para todas as nenas coma ela. Filla de xente humilde, e cun fato de irmáns, sentíase querida polos pais e os irmáns maiores, de xeito que, a vida pasaba sen maiores problemas, a non ser a frustración de non poder estudar, pois malia a súa boa disposición e interese, a falta de escolas apropiadas, no tempo da pos guerra, impediu que de nova puidese aprender moito máis que a ler e escribir un pouco. Sendo aínda unha nena, para axudar á economía familiar, tivo que comezar a traballar, servindo de criada nas casas alleas, por uns poucos cartos, facendo tarefas de limpeza, como lavar os cacharros da cociña e fregar o chan de xeonllos, pois o invento da “fregona” aínda non chegara. Tamén axudaba nas casas da familia, limpando e coidando os seus sobriños pequenos. Cando tiña 17 anos comezou a mocear cun rapaz veciño, un ano maior e que foi o seu primeiro e único mozo. O rapaz era guapo, gustáballe moito e comezaron unha relación informal, como un xogo de nenos que, aos poucos, foi medrando, ata se converter nun amor profundo, que os levou ao altar aos vinte anos. A humilde situación das dúas familias, raiana na pobreza, orixinou un comentario veciñal unánime: “Válame Deus” —dicía unha señora moi maior— “Xuntouse a fame co frío”. E así comezou unha apaixonante aventura sen ter moi claro o futuro nin as posibilidades de formar unha familia cun mínimo de garantía de subsistencia.



Pasaron os anos, ao ritmo do calendario. Pariu un fillo que lle aumentou as preocupacións, pero que non lle aportou máis problemas que coidalo, alimentalo, vestilo e calzalo, pois tivo a sorte de que saíra bo, obediente e estudoso.



Hoxe, con oitenta anos cumpridos, resume así a súa vida: Levo sesenta anos casada e traballando arreo día tras día, sen descanso, sen festivos, sen vacacións, sen ningunha paga, normal nin extra. De feito, non teño nada meu, nin son dona de nada, pois se algo de valor temos, son considerados “bens gananciais”, o que significa que non podería facer nada con eles, nin vender, nin doar, se non é co consentimento do meu home. É dicir, só serei dona de algo, se cadra, cando sexa viúva, cousa que, a dicir verdade, non me ten ningunha presa, pois malia todo, non me podo queixar. Iste é o sino de mulleres coma min, ou non é?