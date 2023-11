La mexicana “Valentina o la serenidad”, Colón de Oro en el Festival de Cine Iberoamericano

La directora mexicana, Ángeles Cruz, ha obtenido, con su último trabajo Valentina o la serenidad, el Colón de Oro a la Mejor Película de esta cuadragésimo novena edición del Festival de Cine Iberoamericano, clausurado ayer en la ciudad de Huelva. El Jurado Internacional, integrado por la mexicana Estrella Araiza, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de la Cineteca FICG, la productora española Clara Nieto, el periodista David Martos y el guionista, realizador, crítico y escritor Javier Tolentino, en calidad de presidente, destacó como el filme aborda “con respeto y desde la belleza el inmenso dolor de la pérdida” y concluyen que “si es difícil asumir la muerte para los adultos, para una niña es un pozo de dolor y de miedo”.

El Colón de Plata Premio Especial del Jurado recayó en The Buriti Flower, coproducción luso-brasileña, dirigida por João Salaviza y Renée Nader Messora. Según el jurado la película “lleva al espectador, desde un montaje impecable, a la inquietante usurpación de las tierras brasileñas de sus legítimos propietarios”.

El Colón de Plata a la Mejor Dirección se concedió a Sofía Auza por Adolfo (México-Estados Unidos), por “la originalidad del planteamiento y por contarnos que desde el amor y la amistad podemos salvarnos”.

El actor Rodrigo de la Serna fue merecedor del Colón de Plata a la Mejor Interpretación por su trabajo en El rapto (Argentina), de Daniela Goggi, “por llevar a cabo la creación interpretativa de un hombre que, creyendo en el final de una de las etapas más oscuras de la historia argentina, acabó engullido por las cloacas del viejo régimen”.

A su vez, el Colón de Plata a la Mejor Interpretación Femenina lo recibió la actriz Myriam Bravo, por su intervención en la ya citada Valentina o la serenidad, “por la construcción minuciosa de un personaje que va guiando a la pequeña protagonista de la película”.

Finalmente el jurado decidió conceder un tercer Colón de Plata a la Mejor Interpretación al elenco de Penal Cordillera, de Felipe Carmona (Chile-Brasil), reparto del que resaltó “el trabajo de los cinco actores chilenos que mostraron con mucho talento la crudeza de los militares”.

Al margen de los premios oficiales y los ya enunciados en crónica anterior, se dieron a conocer también los ganadores de los Premios Paralelos que conceden diferentes instituciones y colectivos a las mejores películas y profesionales participantes en cada edición del festival onubense. Así, el jurado de Radio Exterior de España, integrado por los periodistas Ernestina Ferrer, Adela Mac Swiney y Elio Castro-Villacañas, concedió el premio del mismo nombre a La Suprema, del colombiano Felipe Holguín, por “reflejar en forma de comedia la dura realidad de algunas comunidades aisladas en los países de Latinoamérica y el espíritu de lucha de sus habitantes para conseguir mejoras en beneficio de su localidad y el interés que tienen por conseguir un televisor que les conecte con la realidad del resto del mundo”.

El “Premio Camino a la Libertad”, que concede la Asociación Cultura con Orgullo a la mejor proyección con contenido LGTBQI+ fue para Power Alley (Levante), de la brasileña Lillah Halla, “por su verosimilitud y nítida representación del colectivo LGTBIQ+ de manera natural, actualizada y realista, así como por el mensaje de unión, sororidad y comunidad que transmite”. Este título recibió, así mismo, el Premio AAMMA de la Asociación Andaluza de Mujeres de Medios Audiovisuales, cuyo jurado formado por Alicia Rodríguez, Cristina Montagut y María Hermosín, manifestó que “es una película tremendamente reivindicativa que trata un tema que sigue siendo controversial en más de medio mundo, el aborto”. “Además -añadió- encontramos en los personajes unos referentes físicos muy interesantes, ya que se muestran cuerpos no normativos con tanta naturalidad que nos ayuda a conectar mejor con la historia y con sus experiencias”. “A la vez -finalizó- que la cinta se hace eco de la diversidad social, de los derechos de los colectivos más desfavorecidos y del empoderamiento femenino a través de sus cuerpos y su independencia”.

La citada producción mexicana Valentina o la serenidad fue también galardonada con el “Premio a la película más solidaria” que concede el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva. Su jurado considera que “la pequeña protagonista contará con el amor de la comunidad, la entereza de la familia y el poder de la amistad, representada con el pequeño Pedro; tres vías de insuflación de apoyo y solidaridad para atravesar el umbral más doloroso del duelo: la aceptación”.

El jurado integrado por los periodistas españoles Vicky Román, de Canal Sur, y Jon Apaolaza, de Noticine, y el venezolano Robert Andrés Gómez, de Cinemathon, concedió el Premio de la Asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine a la producción argentina El rapto, de Daniela Goggi, por “sumergir al espectador en un viaje que va de la alegría del retorno al desasosiego y la angustia, subrayando el impacto de la corrupción política que termina por asfixiar a los ciudadanos de cualquier comunidad, con su consiguiente efecto psicológico en los individuos”.

El Premio Corazón Roto que concede la Asociación cardíaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (ANCCO) fue también para Valentina o la serenidad por “conseguir transmitir con su historia que ante la pérdida de un ser querido, el corazón siempre encuentra la señal, el lugar y el amor para permanecer juntos”.

El Premio del IES Pablo Neruda al Mejor Largometraje fue para Reflejos en una habitación, de Ceres Machado (España) “por su guión, puesta en escena y ritmo”. Este centro educativo concedió también el Premio al Mejor Cortometraje Internacional a Antes de que te vayas, de Vicente del Río y Hans von Marées (Chile-México), “por su conjunto en cuanto al desarrollo del argumento, la estética general en planos y cinematografía y su capacidad para hacer algo complejo aun siendo principiantes”.

El premio Casa de Iberoamérica, que concede la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Huelva a la mejor película de la Sección Oficial a Concurso recayó en The Buriti Flower, “por ser un botón de muestra de la realidad de los pueblos indígenas de Iberoamérica y, no solo de las amazonías, también de las distintas regiones que tienen riquezas naturales y que son explotadas por empresas extranjeras que no respetan su lugar de hábitat, ni las propiedades que las amparan de siglos, desforestando y contaminando sus aguas y tierras, además de desterrar y exterminar poblaciones enteras, con el visto bueno de los gobiernos de turno. Un claro mensaje para reflexionar y propiciar que los gobernantes dejen de ser pasivos ante esta amenaza que hoy en día se cierne sobre los pueblos autóctonos iberoamericanos”.

Finalmente, el Premio a la Mejor Fotografía de Largometraje de la Sección Oficial a Concurso, que concede la Escuela de Arte León Ortega de Huelva y decide un jurado compuesto por alumnado y profesorado perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía fue para la película mexicana Adolfo, “por su gama cromática, encuadres elegidos y el uso de la luz nocturna”. Así mismo, en el apartado de Cortometrajes, este centro educativo decidió que el galardón fuese para Apnea, de la mexicana Natalia Bermúdez, “por la coherencia de la fotografía con la narración: el uso de la luz y sus reflejos en el agua en los momentos de relajación, y de las sombras en los momentos de tensión”.

Tras la ceremónia de clausura en el Palacio de Congresos, en el transcurso de la cual se hizo entrega del Premio Ciudad de Huelva a la actriz mexicana Cecilia Suárez, una nueva proyección de la película ganadora, Valentina o la serenidad, puso el punto final a esta edición número cuarenta y nueve del Festival de Cine Iberoamericano.