Merecida homenaxe a Pepe Criado

Pareceume excelente a idea dun heteroxéneo grupo de amigos de Pepe Criado de organizarlle un acto de homenaxe, aproveitando a súa “retirada” do mundo da dirección deportiva despois de toda unha vida dedicada a ela. Gratis et amore, que todo hai que dicilo. Porque facelo de xeito asalariado ten un mérito menor, que, se cadra, nin sequera é tal. Sempre fun da idea de que as homenaxes, de seren sinceras e merecidas -que as hai de estómagos agradecidos ou de puriquita conveniencia- hai que facelas en vida, despois xa non é o mesmo. Cando nunha homenaxe post mortem escoito cousas como -Que riquiño (ou riquiña) era, cando a persoa aludida xa non pode ouvilo, sempre penso se non tería sido mellor terllo dito en persoa. Ou será que non era tan riquiño, ou riquiña?



A miña impresión, sen tela comentado con ninguén, é que a convocatoria foi ben exitosa, tivo suceso, que dirían os portugueses. Agardaba algo así, malia que nos tempos que corren non é doado atopar nun xantar-homenaxe, como o celebrado no Club de Campo, a tantas persoas de diferentes sexos, idades e condicións acompañando, de corazón, porque por obriga non reparei en ninguén, o galardoado: familiares, compañeiros e compañeiras de diversas actividades deportivas,... e, principalmente, amigas e amigos, bastantes dos de toda a vida, o que ten o seu aquel de positivo.



Eu son destes últimos. Coñecín Pepe Criado -cando era Joseíto el del Cisne- sendo moi cativos, pois eramos veciños: el vivía na rúa Real, un chisco máis arriba da actual Escola de Idiomas (daquela Maestría Industrial) e eu xusto enfronte desta pola rúa Madalena, onde tamén, un pouco máis arriba, do outro lado da rúa, residía Guillermo García Agulló, un dos organizadores do xantar-homenaxe. Non obstante, non os coñecín máis que de vista ata que coincidimos no Instituto, na mesma aula de primeiro ano do bacharelato, no curso 1960-1961. Sen sermos da mesma pandilla, sempre mantivemos boa relación, tanto é así que, no curso 1968-1969, cando fomos estudar á Universidade de Santiago, Pepe e mais eu compartimos cuarto na céntrica pensión Iglesias -case ao carón do café Derby e do hotel Compostela- e ao ano seguinte un piso da rúa República Arxentina, onde tamén estaba Carlos Caínzos, outro compañeiro e amigo dos primeiros anos escolares. Eles seguían xogando ao fútbol en Ferrol -facíano ben-, mais eu desde que aterrei en Santiago deixei todo tipo de actividade deportiva. Pasei a ser espectador.



Aínda que vivín algo máis da metade da miña vida fóra de Ferrol nunca perdín contacto coa cidade -meus fillos e o maior dos netos son ferroláns- nin con moita da xente que xa coñecía ou fun coñecendo nas miñas estadía nela. Un deles, como non, o bo amigo Pepe Criado. Por iso tiña que acudir ao xantar na súa honra no Club de Campo. Merecidísima homenaxe en agradecemento polos seus moitos anos -toda unha vida- ao servizo do club, onde fixese falta. Seino ben. Entre outras cousas relacionadas co Racing, recordo irmos xuntos a Pasarón, paréceme que na temporada 75-76. Quedaramos en Santiago, onde eu residía daquela, e de alí a Pontevedra. Lembro un día de moita choiva e humidade, un ambiente pouco grato e unha derrota do Racing, penso que 2-0. Tamén cando fun vivr a Ferrol, en 1978, o primeiro que me dixo era que tiña que facerme socio. Cousa que fixen. Sempre mirando polo Racing. Parabéns e forte aperta. Aí seguimos.