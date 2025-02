Mércores de traca

Todos os mércores hai sesión de control ao Goberno no Congreso dos Deputados cousa que, sobre o papel, semella ser necesaria por aquilo de observar as medidas adoptadas polo mesmo e fiscalizar as propostas vixiando que estas vaian na procura de respectar os dereitos da cidadanía e reforzar a democracia. O Goberno necesita gobernar e a oposición está para fiscalizar e observar as suxestións deste para que non haxa deslices na xestión que prexudiquen á cidadanía, que é precisamente a suposta beneficiaria do seu quefacer. Ata aí todo normal, e supoño que todos de acordo.



Pero a cousa se complica cando a cidadanía ten a impresión de que a gobernanza que realmente importa é a dos partidos, que están aí para defender os seus intereses, aplicándose menos en mellorar a vida da xente. Todo isto escenifícase no Congreso, e o punto de inflexión desta posta en escena acontece os mércores con transmisión en directo. Quizais sexa este o motivo polo que os intervintes se esforzan en chamar a atención non tanto aos seus opoñentes políticos e si á sufrida audiencia, que ve como algo que inflúe directamente no seu devir se converte nun puro espectáculo que, a maioría das veces, chega ao esperpento. Queren saber como se insulta sen recato? Desexan coñecer como se perde o respecto sen pestañexar? Con cámaras e micrófonos diante, algúns ocupantes dos escanos amosan a súa peor versión.

Eu, por exemplo, a Feijoó véxoo como a un home frustrado que non oculta o seu desacougo, como alguén que non dixeriu o seu propósito de chegar á Moncloa en olor de multitudes, e vai co seu escudeiro Tellado a dar leña a destro e sinistro sacando a relucir ás esposas, irmáns, primos e demais parentela dos compoñentes do Goberno, principalmente do presidente , sumidos en presuntos casos de corrupción, dando leccións de bo comportamento como se pertencesen a un partido impoluto e exemplar. Esta é a dereita moderada, a dos conservadores con sentido de Estado da que tanto se falou? Porque de Vox podemos aforrar comentarios.



Imaxino que se podería facer oposición doutro xeito, cun pouco máis de compostura, non como seareiros exaltados na grada dun campo de fútbol. Converter a sesión de control ao Goberno nun “reality show”, nun mércores de traca, non leva a nada positivo. E que conste que hai parlamentarios e parlamentarias que se esforzan en comportarse con certa educación e entenden que a palabra ben utilizada é unha eficaz ama política. Bo, pero non se me enfaden, ho! que coma dicían Tip y Coll: outro día falaremos do Goberno.