Coa memoria recuperamos información respecto ao pasado e isto mire por onde se mire é bo, bo para saber de onde vimos e tamén para saber que certas cousas non se deben repetir. Non entendo o interese que teñen algúns en borraren capítulos da nosa historia dicindo que o pasado xa pasou, ou só se refiren a certos episodios da nosa historia? Somos consecuencia do noso pasado e o correcto é achantar con el. Se falamos de historia falemos, non só da que nos gusta. Fálase sen recato algún dos Reis Católicos, do bos que foron para España, ou das fazañas dun guerreiro mercenario chamado Rodrigo Díaz de Vivar pero con todo proclaman silenzo, borrón e conta nova, co sucedido no noso país na tenebrosa etapa da guerra civil, algo que as novas xeracións deberan sen medo coñeceren a verdade.



Hai uns día presentouse un libro que fala desa memoria, da que algúns non queren falaren, do acontecido na vila do Grove mergullada naquela desgraza no ano 36. Cándido Barral documéntase e conta o que pasou en “Groviland” con pelos e sinais. Un libro-documento que repasa esa memoria que alguns desexan borraren. Vou reproducir dous parágrafos literalemnte. O historiador Alfonso Magariños conta que o xeral Cabanellas lle dí ao fiscal Otero Goyanes que: “le parecían pocos los fusilamientos en Galicia y que con los rebeldes es ineludible acabar pronto, que el castigo exige, por la alta conveniencia de la Pátria, la muerte sin vacilar de cuantos sean nuestros enemigos y lo son aquellos que no son nuestros amigos”. E unha igrexa conivente cos golpistas tampouco quedaba atrás. Un tal “padre” Nieto, deses con pisola baixo a sotana, faláballe así aos reclusos condeados a morte: “En estos tiempos heroicos hay tres maneras de morir, en la cama cuando el Señor nos llama a su seno, en el frente de batalla ganando honra y gloria para la Pátria, y en la carretera, como perros rabiosos, y vosotros ya elegísteis. Cristo también permite que se extirpe la mala hierba para que haya una buena cosecha, lo que se hace es limpiar a la sociedad de gente maligna e indeseable”. Afórrome os comentarios: estes parágrafos falan por si solos.



Pois isto, por moita crueldade que represente, é historia, feitos reais vividos nunha vila que se poden extrapolar a outras vilas cambiándolle o nome aos seus protagonistas. Sobre cousas e xentes que deberan coñeceren as novas xeracións. Os revisionistas prefiren que se aprendan de memoria os nomes dos reis godos que esa si é memoria histórica, historia verdadeira , e tamén o gran avance que supuxo para España corenta anos de ditadura. Logo de coñecer toda a verdade e que se enseñe nos libros de texto dos institutos, si sería bo que pensemos naquelas palabras de Azaña: “paz, piedad, perdón”. Entón si