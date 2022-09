Que importante é a memoria. E que triste a desmemoria. Mesmo pode ser ruín, se é interesada. Como xa teño unha idade, sei que a memoria hai que exercitala para mantela viva, que hai certas cousas que non se poden nin deben botar no caixón do esquecemento. Exercicios –necesarios– de memoria son os que ao longo deste ano, o do Cincuentenario do 10 de marzo do 72, programaron as Asociacións Culturais “Memoria Histórica Democrática” e “Fuco Buxán”, un deles o que tivo lugar, o pasado venres 16, no Café Teatro do Pazo da Cultura: “A Nova Canción Galega ao redor do 72”. Nesta mesa redonda, presentada por Xulia Díaz Sixto –que tamén achegou as súas lembranzas desa historia musical–, participaron Sheila Fernández Conde, licenciada en Historia e doutora en Musicoloxía e autora da obra Agora entramos nós : Voces Ceibes e a canción protesta galega, publicada en 2018, e Vicente Araguas e Xoán Rubia, que, por diferentes motivos, foron membros destacados de todo aquel movemento musical e literario, que, pola vía cultural, e non só, quixo pór o seu grao de area na concienciación da xente para acabar coa ditadura e coas súas penduracións.



Alí estiven, como non podía ser doutra maneira, tanto por esixencias da causa, que, evidentemente, o merece, como pola presenza de queridos e vellos amigos. Sen ir máis lonxe, eu era, xunto con Vicente e Xoán, ademais de Guillermo Rojo, un dos ocupantes daquel Simca 1000 que, camiño dun recital en Lugo, pegou un lote de voltas e reviravoltas ata acabar coas rodas mirando ao ceo, episodio que lembrou o Araguas no transcurso da súa intervención. Coñecémonos, máis ou menos por estas datas de inicios de curso, no ano 1956, na aula de 1º de primaria do colexio “Jesús Maestro”, das Discípulas de Jesús, que daquela estaba nun edificio que dá ás rúas Real e Arce. Ao Rubia, coñecino tamén de neno, de velo xa no Instituto “Concepción Arenal” –ía tres cursos antes–, xa en Mugardos –o seu lugar de nacemento e o de miña mai e o de toda a miña familia materna–, aínda que non recordo telo tratado antes de sermos compañeiros nunha das aulas de primeiro de Filosofía e Letras, en 1968. Ademais da accidentada viaxe, vivín con eles –sobre todo con Vicente– moitos episodios relacionados coa chamada Nova Canción Galega, actuacións seguidas, sempre, senón con medo, que ás veces tamén, nun permanente estado de nerviosismo polo que puidera pasar. Así o recordo.



A Sheila Fernández Conde só a coñecía da lectura do citado libro, lido, entre outras cousas, porque andei a codirixir unha tese de doutoramento -a decimosexta e supoño que derradeira-, que se defenderá en breve na Universidade da Coruña, sobre poesía galega musicada.



Gustei do acto. Desde o documental, realizado por Fernando Ocampo, co que arrancou –canta lembranza condensada–, ás intervencións, diferentes e complementarias, como debería ser sempre, sen esquecer a nutrida asistencia -mágoa de máis xente nova- que sempre alegra nos tempos que corren.