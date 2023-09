Medio século

Este mércores pasado, 11 de setembro, cumpríronse 50 anos do sangrento golpe de Estado, encabezado polo xeneral Augusto Pinochet, que tivo lugar en Chile contra o lexítimo goberno da Unidade Popular presidido por Salvador Allende, quen preferiu a morte no bombardeado pazo presidencial -”una vida segada en La Moneda”, que di o verso de Milanés- a aceptar o exilio que lle ofrecían os golpistas.



Tamén se negou a marchar ao exilio, convencido de que había que loitar contra a ditadura permanecendo no propio país, o médico Miguel Enríquez, fillo do ministro de Educación e un dos fundadores do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que acabaría asasinado en outubro do 74. A el dedicou o seu “Yo pisaré las calles nuevamente” Pablo Milanés. Segundo declarou, escribiu o tema vinte minutos despois de enterarse da súa morte a mans ds forzas represoras: “Yo pisaré las calles nuevamente / de lo que fue Santiago ensangrentada / y en una hermosa plaza liberada / me detendré a llorar por los ausentes // Yo vendré del desierto calcinante / y saldré de los bosques y los lagos / y evocaré en un cerro de Santiago / a mis hermanos que murieron antes”. Vería satisfeito o seu desexo, mais tivo que agardar a 1989, a pouco despois do plebiscito de finais do ano anterior, cando o pobo dixo “non” á continuación de Pinochet no poder. O que non teño tan claro é que se cumplisen outros dos desexos expresados na canción: “Retornarán los libros, las canciones / que quemaron las manos asesinas / renacerá mi pueblo de su ruina / y pagarán su culpa los traidores”, nomeadamente o último. Realmente pagaron algo? Case o mesmiño que aquí os franquistas.



Para conmemorar o cincuentenario, ademais de escoitar Milanés vin, de novo, na RTVE2, o Missing (Desaparecido) de Costa-Gavras. Lembro perfectamente a primeira vez que a vin, no desaparecido cine Coruña, sito nunha praciña da coruñesa rúa Galera. Fora na sesión de noite e deixoume moi mal corpo; non esquezamos que non había tanto da intentona golpista protagonizada por Tejero, mais da que aínda non sabemos quen a encabezou na sombra. Moitos dos participantes, por certo, foron indultados, algo que convén recordar. Desta volta, e van..., volveume producir desazón. Cantas implicacións dos Estados Unidos non houbo, e segue a haber, desde aquela na implantación de ditaduras militares? E aquí estamos xunto a eles metidos nunha guerra de consecuencias impredecibles. En fin.



Volvereina ver, sen dúbida, porque gusto do cine do director franco-grego desde que o descubrín en Z, filme de 1969, mais non estreado en España ata o 1977, que vin, se a memoria non me falla, no noso, tamén desparecido, Cinema e meses despois en Estado de sitio, de 1972, aínda que non chegou ás nosas pantallas ata 1977. Esta non recordo onde a vin. E paradoxos da vida. Missing non puido ser rodada en Chile e fíxose en México, mais, paradoxos da vida, Costa-Gavras rodou no país andino Estado de sitio, que, obviamente, non se puidera filmar no Uruguai.



O que máis gravado me quedou do golpe de Chile é a portada do semanario Triunfo -que por aqueles anos compraba con relativa frecuencia-: unha páxina totalmente en negro coa palabra Chile en maiúsculas brancas.