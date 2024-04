Medicina y periodismo

El artículo de esa semana no iba por el derrotero que ahora tiene el lector en sus manos. Me centraba en temas políticos de máxima actualidad y sus repercusiones ante los usuarios que siguen totalmente desconcertados analizando lo que está ocurriendo en el país .Cuando tenía pergeñado el artículo volví a escuchar el discurso de a un querido compañero Carlos Herrera, refiriéndose a sus vinculaciones con la Facultad de Medicina, la ascendencia médica de su padre y el cambio radical que dio en su vida para juntar palabras y decirlas a través de un micrófono. Herrera y yo hablamos en más de una ocasión de este tema. Yo le llevo años al periodista residente en tierras sevillanas, pero hemos coincidido en una etapa magnífica trabajando en COPE. Mejor dicho en lo que en aquellos momentos se conocía como Radio Popular. Yo deje la licenciatura de Medicina en el penúltimo curso En mis épocas eran seis y el último con cuatro asignaturas consideradas como marías. Cuando abandono esos estudios universitarios estaba totalmente volcado en los de periodismo, radio y televisión. Esa es la primera coincidencia pero ampliada por parte de Carlos que concluyó la licenciatura en Medicina. Yo lo intente bastantes años más tarde y me dieron una mala noticia: que mi plan estaba extinguido… Ese fue el último intento de licenciarme en algo que debería haber culminado por tradición familiar ya que mi madre y mi padre eran médicos los dos. Una nueva coincidencia con el comunicador que todas las mañanas acompaña a más de dos millones de oyentes para darles a conocer lo que ocurre en su entorno más inmediato que en los últimos tiempos está totalmente impregnado por los hechos políticos.



La tercera de las coincidencias entre Carlos y yo es que mientras hacíamos nuestros estudios de Medicina oímos en casa una frase común: “cuando termines te harás cargo de la consulta familiar”, en su caso dermatología y en el mío pediatría. Ni a él ni a mí nos pasó nunca por la cabeza tal misión.



Y la cuarta de las coincidencias es la divulgación sanitaria que hemos hecho los dos durante nuestras respectivas carreras profesionales. Carlos Herrera dando su opinión cuando se produce alguna noticia relacionada con la patología o padecimiento de algún colectivo o persona. Por mi pate he pertenecido a las redacciones de importantes revistas que había en el mercado para divulgar la información médica, los nuevos tratamientos, los congresos y reuniones, y las investigaciones que se llevaban a cabo. Un trabajo que inicié en los años 70 integrándome en la redacción de la revista médica, Jano, la de mayor aceptación en aquellos momentos y que llegaba a los despachos de los profesionales que estaban colegiados.



Soy de los que creo que la divulgación médico / sanitaria es muy importante, pero se debe hacer por auténticos profesionales tanto los titulados en Medicina, como los periodistas de muchos años de ejercicio profesional y que se han especializado en la materia. Lo que dicen las redes sociales para mí no tiene valor y la gran mayoría de las veces es más que peligroso. La Medicina y el Periodismo siempre caminaron juntos. Por lo menos los de nuestra generación así lo hemos entendido cuando desarrollamos nuestro trabajo profesional. El oyente y el lector tienen derecho a que se les informe de manera correctas y con la verdad siempre por delante.



Les recomiendo que escuchen el discurso de Carlos Herrera al ser nombrado Académico de Honor de la Academia Médico Quirúrgica. Lo encontraran sin problemas en las redes. Merece la pena. No les va a defraudar.