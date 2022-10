Á marxe do delicto

Debeu ser tan grande a indignación que me produciu presenciar este feito, que, indo aló perto de cincuenta anos andados, aínda o recordo con grande nitidez. Un día calquera, acabada a xornada laboral no Colexio Universitario da Coruña –sito daquela nuns barracóns fronte a tribuna do estadio de Riazor–, dirixíame a tomar a saída cara a Santiago, onde residía. Na subida do escalextric alcancei un camión do exército, coa caixa, con cuberta de lona, ocupada por un grupiño de soldados en uniforme de faena. No momento en que estaba a piques de adiantalo, os mozos, ao repararen en dúas rapazas que camiñaban pola beirarrúa, comezaron a berrear como energúmenos calquera tipo de barbaridades. Imaxinen o que saiu por aquelas boquiñas. Daba a sensación de que nunca muller viran na súa vida. Un espectáculo, como mínimo, penoso. Máis que posiblemente, xa tería visto agresións verbais a mozas e despois diso tamén as vin, mais a verdade e que só lembro ben esa, da que me acordo con frecuencia, desde logo, sempre que hai algunha nova relacionada o tema, como é o recente caso dos berros saídos dun colexio maior madrileño. A única razón que se me ocorre é que debeu ser a primeira vez que reflexionei sobre ese tipo de feitos, de vergoña allea, que acababa de presenciar. Como mudaban os comportamentos da xente arroupada nun grupo. Máis que probablemente, estando só, ningún daqueles desaprensivos ousaría facer o que fixera en compañía doutros. É o perigo que teñen, as masas, o perigo que trae o feito de non pensar por un mesmo, senón como rabaño e isto, por desgraza, estou convencido, de que cada vez é máis común. A sociedade que nos montaron quere levarnos ao pensamento único, ao que nos marquen. Agora toca dicir isto, pois todo o mundo a dicilo. E xa.



En defensa dos soldadiños dos anos setenta poderiamos alegar que era un tempo en que estabamos no “final” dunha ditadura –o ditador acababa de morrer– caracterizada por moitos tipos de represión, unha delas, como non, a sexual. Unha falta de información e formación absoluta sobre o tema que levaba a ver como normais comportamentos dese tipo. Algo que non se pode argumentar hoxe como eximente.



O acontecido no colexio maior madrileño Elías Ahuja non é de recibo. Como para min tampouco o é que a estas alturas aínda haxa colexios maiores universitarios masculinos e femininos. Que estamos a falar de persoas maiores de idade e con eses anos xa habería que saber comportarse. Mais xa vemos que non é tan así. Considero –coincidindo co exreitor da UCM Carlos Berzosa– que o caso é grave, tanto polo berrado polos estudantes como pola reacción das estudantas de consideraren unha broma o que non o é. Non lle dar importancia supón perder a dignidade. E, en sendo así, xa non hai lugar a denuncia ningunha por parte das afectadas. Sería interesante saber o que pensan os pais e as mais deles e delas. Tamén lles parece algo normal entroncado en absurdas e nada edificantes tradicións? A min non mo parece. En calquera caso a Universidade afectada e as autoridades deben implicarse seriamente para acabar con toda esa caste de vexacións.