Todos acabamos de ver as imaxes dantescas dos efectos do terremoto en Marrocos. Creo que a inmensa maioría compartimos as mensaxes de solidariedade coa súa poboación. Mais, como sociedade, debemos condenar aos elementos da ultradereita e da dereita extrema, que rebentaron o minuto de silencio en Barcelona coas vítimas.



Como país debemos estar agradecidos aos grupos de bombeiros que, desde distintos puntos de España, van a prestar axuda humanitaria e coa decisión do Goberno de Pedro Sánchez de ofrecer a asistencia de unidades da UME e que foi aceptada polo goberno marroquí.



Permítanme unha proposta á actual corporación municipal: que coa participación de todos os grupos políticos municipais co alcalde José Manuel Rey á fronte, recibiran de xeito oficial á comunidade marroquí local, que ademais levan xa moitos anos sendo veciños de Ferrol e con unha primeira xeración xa nacida aquí. Aproveitemos para que eses camiños paralelos que temos, e que rara vez se cruzan, sirvan para coñecernos mutuamente. Deixar de ser uns grandes descoñecidos. Unha sociedade como a ferrolá é tal, cando todos participamos e achegamos os nosos esforzos, visións e necesidades a este proxecto común de cidade en construción permanente.