Mapi León: exemplo de dignidade

Os dicionarios ao uso adoitan definir o substantivo dignidade como a calidade de quen se fai valer como persoa, de quen se comporta con responsabilidade, seriedade e con respecto a si mesmo ou mesma e ás ou aos demais e non deixa que o humillen nin degraden. Ou o que é o mesmo: comportarse con seriedade, decoro e nobreza.



Deste xeito –cada vez menos común na putrefacta sociedade na que temos que movernos– é, ao meu entender, como se veñen comportando desde hai uns meses algunhas das mellores xogadoras de fútbol españolas: Patri Guijarro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre ou Mapi León, a quen quixen resaltar no título desta columna simplemente polo feito de que, desde que a descubrín –cando aínda estaba no Atlético de Madrid–, sempre me fixo desfrutar co seu xogo. Goza dun toque de esquerda de exquisitez extrema, ataca, defende, pelexa sen descanso... Non esquezamos que formou parte do equipo ideal da Champions League feminina dos campionatos de 2021 e 2023, así como do equipo ideal da FIFA fifpro de 2022, a única española xunto con Alexia Putellas. Nada sorprendente. É un pracer vela xogar. E por riba é guapa, simpática, vitalista, vese feliz coa súa parella –a norueguesa Ingrid Syrstad Engen, tamén xogadora do Bar-ça–... e exprésase con propiedade.



Mais non é a única deportivamente moi destacable desa media ducia de xogadoras que actúan cunha dignidade que as honra. Todas o son. Velaí Patri Guijarro, sen ir máis lonxe, que foi autora dos dous goles cos que o Barça conseguiu neutralizar a vantaxe co Wolfsburgo e dese xeito encarreirar a vitoria na final da Champions deste ano. As seis foron nos últimos anos pezas fundamentais na selección española de fútbol.



Como é sabido, xunto con outras nove internacionais –algunha tamén de gran relevo–, a mediados de novembro cada unha delas enviou un correo electrónico no que manifestaba o seu desexo de non ser convocada para a selección mentres non cambiaran determinados funcionamentos. Isto sóubose porque o difundiu a Federación –non as xogadoras, ollo!–, ao tempo que divulgaba que xa en agosto pediran a dimisión do seleccionador e algunhas melloras para que o equipo puidese ser plenamente competitivo. A federación, como é sabido, nunha postura chulesca –nin que fora a primeira vez que aconteceran cousas así no fútbol masculino– negouse a todo tipo de conversa de achegamento. Había que pasar polo aro. Foi pasando o tempo e a medida que se achegaba a celebración do Mundial debeu haber algúns movementos –da Federación? dalgunhas xogadoras?– para que a selección non se vise privada da presenza da maior parte das xogadoras punteiras. Algunhas claudicaron e outras, malia perderen participar nun Campionato do Mundo, por “coherencia”, termo empregado por elas, mantivéronse fieis ao expresado meses antes. Como, segundo elas, nada substancial cambiara non había pé a mudar de postura. Non había que facer –isto dígoo eu– como a candidata do PP á presidencia de Extremadura. Que credibilidade vai poder ter esta señora no futuro? Ningunha. Todo o contrario que Patri Guijarro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre ou Mapi León. Toda a miña admiración para elas.