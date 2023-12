Maltrato a nuestro sector agropecuario

Si desde siempre y por razones varias y en el mundo entero, en general considerado, el mundo agropecuario fue soslayado por los correspondientes gobiernos, aquí en España y sobre todo en estos últimos años, ha sido y sigue siendo víctima no solo del abandono sino que viene siendo dolorosa e injustamente maltratado. Y este amplio e importantísimo sector de la producción y de la alimentación de todo un PUEBLO, tras reiteradas solicitudes y quejas y hasta ¡auxilios!, se encuentra no sólo con desatenciones sino también con maltratos por los responsables de los gobiernos de turno y ahora mismo por quienes ostentan las responsabilidades, las decisiones las posibles atenciones..., que ¡tanto! se echan en falta. Y no bastan las mil lamentaciones motivadas, sino, además, los nubarrones que, en horizontes no lejanos, parece que amenacen al mundo del campo en su conjunto. Pues aquí, ahora mismo por ejemplo, se dedican grandes cantidades de tiempo, esfuerzo, dinero..., a alianzas, poltronas, coches oficiales, ingente gasto publico improductivo y hasta negativo, embajaditas, guardaespaldas y asesores, traductores, desplazamientos innecesarios, etc., etc., dejando que sean arrojados a la carretera toneladas de frutos con silentes sudores detrás, se envenenan rebaños por el efecto de herbicidas descontrolados, no se quieran hacer trasvases por aducidos motives políticos, descontrol en la eliminación de tóxicos y contaminantes, ausencia de ayudas y orientaciones en definitiva al ámbito campesino..., por no citar otras mil ausencias e imperiosas necesidades. Las tierras y campos de España, si se les atendiera como es justo y de sentido común, podrían ser el reservorio y seguridad alimentaria de medio mundo. Pero con las políticas de abandono y de maltrato que vienen sufriendo, encima, recurren, eso sí, a la importación, la transgenia, los sombríos criaderos y no hablemos de piscifactorías, (¡otro sector, el de la pesca!), los estimulantes químicos y hormonales, etc., etc. Y a uno que conoce algo de las luchas y los desasosiegos del campo, le llegan los malos pensamientos. Para “pinganillos en el congreso, sí, (el que no hable castellano que no tome ese cargo); para traductores, secretarias, recaderos, sí; amueblado total, cambio de color de los vehículos oficiales, que no falte; despachos, edificios oficiales y empleos públicos que todo lo pagamos todos aunque no queramos..., eso a rebosar por muy innecesarios que sean. Miles, millones y millones de euros. Y la España, vaciada.

Pues que si siempre hubo desmanes administrativos y manirrotas, creo que cuanto más una ideología se tilde de progresista, tanto más debiera cuidar el dispendio, lo equitativo, la deseada igualdad..., cuyas ideas parecieren ignoradas y trasnochadas. Y es una pena y una gran tristeza, al menos para mí, aun siendo nonagenario.