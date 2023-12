Malditas guerras

Malditas sexan as guerras e aqueles que as provocan e amparan! Parece mentira que as estas alturas os seres humanos teñamos que solucionar as nosas diferencias con morte e destrución, pero semella que non aprendemos, que aquel que dispón de máis forza bruta, de máis músculo, é o que marca o devir do máis feble poñendo sobre a mesa como argumento o poder de aniquilación, o asoballamento do máis fráxil.



Pero non hai máis que dar un repaso á historia para decatarmos que dende que se puxo un home fronte a outro a liorta estaba servida. Invasións e conquistas a sangue e lume constitúen as raias dos países que configuran o mundo actual, e así como o campesiño propietario dunha leira pódese liar a paus co veciño por medio metro cadrado de area, os países neste mundo que dicimos civilizado andan á greña na procura de ver o que poden anexionar do que está fora do seu linde. Algo recorrente na historia da humanidade.



Confeso a miña simpatía dende un tempo polo pobo xudeu, pola súa loita a prol da supervivencia e polo seu sufrimento naquela barbarie criminal de lesa humanidade que foi o holocausto, xenocidio programado do que algúns desmemoriados e interesados aínda hoxe negan ou xustifican. Teño claro tamén que o pobo xudeu non é Benjamin Netanyahu o mesmo que o pobo palestino, masacrado ata o indicible, non ten por que se identificar con Hamas. Ámbolos dous empeñados na mutua aniquilación.



Claro que o pobo palestino ten que aspirar a ser Estado nunha terra de seu, por suposto. Súas orixes na rexión histórica de Palestina lévaos a reivindicar aquela terra como súa. Pero o problema entre Israel e Palestina, de todos coñecido, leva enquistado dende hai décadas, e sae hoxe ao primeiro plano da actualidade pola brutal e desapiadada resposta que o goberno de Netanyahu dou ao atentado terrorista de Hamas no seu territorio hai dous meses. Brutal, desproporcionado e infame. Ata hoxe calcúlase que morreron unhas vinte mil persoas, a maioría inocentes, na franxa de Gaza (oito mil nenos e nenas) e un se pregunta: cantos meniños e meniñas teñen que morrer para que o goberno de Netanyahu se dea por satisfeito? Entra este brutal exterminio a formar parte do lexítimo dereito de defensa? Pero onde imos parar!



A proposta de dous Estados semella a máis sensata, pero iso hai que resolvelo sentadas ámbalas dúas partes e dirimir as diferencias coa palabra e non co argumento de morte e destrución como están facendo arestora. Malo, moi mal cando as partes pretenden aniquilarse mutuamente, borrarse do mapa fisicamente. Todo isto significa morte, odio, destrucción, miseria, calamidades, sangue e bágoas. É preciso rematar xa con toda esta loucura!