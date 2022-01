Maldita avaricia!

Estamos de novo nun momento en que a Covid-19 coa súa nova variante esta a golpear de novo moi duro. Unha variante que parece que é máis contaxiosa sen embargo ao mesmo tempo, ten menos forza para facer dano. Poren ao aumentar os casos de contaxio, tamén aumentan os caso de hospitalizacións, co cal, de novo termos ao sistema sanitario en risco de saturar. É fulcral que todas nós tomemos conciencia e cumpramos as normas gusten máis ou gusten menos, xa que, isto nós afecta ou pode afectar a todas. É lóxico que de novo volvan certas medidas duras :Tapa bocas, separacións, restricións mais ou menos severas. Sen embargo o que non é de recibo, é que de novo volva a irse contra os máis flebes e os que menos culpa posiblemente teñen, de todo este trauma que estamos a vivir. Unha vez máis, volve a sacarse o hacha contra o colectivo da hostalería, o cal, en moitos caos aínda non empezou a recuperarse, da hostia anterior que lle meteron os gobernos da Xunta e do estado. Outra vez ademais das restricións horarias, aforo, etcétera, volve a esixírselles que fagan de seguretas esixindo os certificados Covid-19. Eu pregúntome: Na igrexa do meu barrio que ten unha capacidade de case duascentas persoas para a Covid-19, si digo ben, case duascentas, tamén van pedir certificados? Porque como dixen antes, aínda que debese tomar medidas, as cales, poden gustar ou non, o que un bota de menos no discurso dos nosos representantes políticos, é que se fale de potenciar a sanidade pública, fortalecer con máis traballadoras o sistema sanitario público, abrir máis camas e mais habitacións nos hospitais públicos, fornecer as traballadoras con contratos e salarios dignos, dotar de todo tipo de insumos aos centros sanitarios para que as profesionais do Sergas podan traballar con dignidade e un longo etcétera, que ninguén( polo menos eu) estamos a escoitar do goberno da Xunta de Galiza, tal como dixo fai uns días Montse Prado (BNG) no parlamento galego. Porque unha parte do problema do presunto KAOS sanitario que se pode dar coa nova variante, é o feble sistema sanitario público que termos na Galiza, por mor das incesantes privatizacións do Sergas por parte do PP, xunto co descarado traspase de todo tipo de insumos cara o sistema sanitario privado, onde moita da familia do Sr Feixoo e a súa tropa, esta moi ben colocada.





En definitiva, neste mundo parece que hai xente que a súa avaricia é como un saco sen fondo e por desgraza, os nosos políticos e falo dos defensores a ultranza do sistema, seguen a preocuparse máis polas contas de resultados dos poderosos, que de loitar pola dignidade das persoas, incluso con unha pandemia mundial hoxe por hoxe interesadamente imbatida.