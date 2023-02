Máis unha de festivais

Falaba a semana pasada da presenza de determinados festivais da chamada música lixeira na miña vida infanto-xuvenil. De feito, véndoos foi como descubrín de xeito consciente a existencia do catalán. Antes, se algunha vez escoitara este idioma, non me decatara. Comentaba que fora a presenza, na primeira semifinal do Benidorm Fest, dunha canción en catalán, “Que esclati tot” (“Que estoupe todo”), a que me trouxo esa lembranza. Interpretada polo grupo Siderland, pasou con máis pena que gloria, nomeadamente nos votos, chamemos populares, telemático e demoscópico. Se cadra, porque o catalán -froito de tanto lixo “informativo” como circula por todas as partes- non está nada ben visto fóra dos territorios onde se usa. Se ben a letra tiña certo interese -aborda o tema da deriva do mundo cara á catástrofe- e, cando menos, se saía un pouco da preocupación polos grupos historicamente marxinados -mulleres, LGTBI...-, predominante nas cancións finalistas, e a música era pegadiza, o certo é que tampouco me pareceu nada do outro xoves, isto é, coa suficiente entidade para quedar de primeira e participar con posibilidades de vencer na final eurovisiva. Quede claro que tanto me ten que España quede primeira ou vixésimo segunda, por iso non vería mal que algún ano a canción representante estivese nalgunha das linguas cooficiais. Recordemos, desde logo que con vergoña allea, que xa estivo en inglés. O “Eaea” da Blanca Paloma -como algunha outra- non me pareceu mala opción, pero canto a orixinalidade debo dicir que case todas me recordaron algo ou alguén. En calquera caso sorte a Blanca Paloma.



Mais volvamos aos festivais dos meus tempos adolescentes. Froito da vitoria do “La, la, la” no Albert Hall de Londres os esforzos musicais da TVE centráronse na organización do festival eurovisivo do 69, abandonando o da canción mediterránea, decisión que non gustou na capital catalana. É por iso que, no propio 1968, se lle buscou a alternativa denominada Festival Internacional de la Canción de Barcelona, a celebrar coincidindo coas festas da Mercé. Con todo, a TVE -si RNE- non o emitiu en directo, o que levou a perder interese e a celebrarse só en 1968 e 1969.



Á primeira delas, aspirando a ser unha das 4 representantes de España, presentáranse 14 cancións: 8 en español, 5 en catalán e 1 en galego. Resultou que as 4 elixidas por votación tiñan letra en catalán e 2 delas acadaron o segundo e o terceiro lugar na final internacional que gañou unha canción búlgara. Foron “A cara o creu”, interpretada por Lluís Llach e Dolors Laffitte, e “Per Sant Joan” -letra de Serrat e música de Juan e Junior -, cantada por Bruno Lomas e Glòria.



A canción en galego, que non acadou a final, foi a titulada “Sola”, interpretada por Miro -chamado Miró na prensa- e Maricarmen. Ese Miro, autor, ademais, da música e da letra, non é outro que Casabella e Maricarmen é a quen meses despois formaría parte do dúo María e Xavier, que gravou algúns vinilos en galego.



“Sola”, xa como “Soia”, pronto aparecería -xunto con “O labrego” e “No desterro”, letra e música súas, e o “Ti, Galiza”, música tamén súa e letra de Xavier Costa Clavell, no EP, de Edigsa/Xistral, Miro canta as súas canciós.