Máis que unha celebración

O BNG, está a conmemorar o 40 aniversario da súa fundación. Un período no que ademais de se converter na segunda forza no Parlamento galego tivo un papel protagonico nas primeiras folgas xerais, as de 1984, na oposición á entrada na OTAN, a loita social de Nunca Mais, na oposición aos bombardeos a Serbia e a invasión da Iraq, Afganistán, Libia... e sempre na primeira liña na defensa e promoción da historia, cultura e lingua da nación galega. E, como non se trata só de celebracións e ficar nas lembranzas, tal como entende nunha forza de esquerda, está aproveitando os múltiples eventos do aniversario para amosar a súa capacidade militante, divulgar obxectivos para a etapa, e os inmediatos, como é fortalecer a presenza nas institucións nas vindeiras eleccións municipais.



Que o nacionalismo galego (de esquerdas) aumente a súa representatividade nos concellos, así como a presenza nas organizacións sociais (sindicais, veciñais, culturais, deportivas, etc.), e que estas se fortalezan e teñan un maior protagonismo, é esencial para avanzar na soberanía, democracia e xustiza social. Polo tanto non se trata só de facer unha boa xestión dos recursos públicos nos municipios, de darlle unha maior participación aos veciños e veciñas, de mellorar as infraestruturas, senón que é fundamental ligar estes avances cos obxectivos estratéxicos. Con obxectivos tanto no medio como longo prazo no plano ecolóxico, de dereitos individuais e colectivos e a prol dunha sociedade máis igualitaria, solidaria, cunha identidade nacional soberana, e cun aporte no contexto mundial. Daquela que o traballo institucional a todos os niveis (e nas organizacións de masas), deba ligar o concreto co xeral, o local co nacional e mundial, para ser transformadora.



O momento actual está ateigado de grandes retos, desde a resolución pacifica dos conflitos até a eliminación das intervencións e sancións imperialistas; dende a protección do medio ambiente até o cambio no modo de produción e vida, e a xustiza social; porén tamén de evitar o afastamento dunha parte da xente da participación política e electoral. Na UE non deixa de medrar a abstención nos procesos electorais, especialmente da mocidade, persoas desempregadas e con baixos salarios, que non creen na s promesas, case sempre incumpridas, propostas, polo que non ven saídas no sistema e medidas que o cambien ou superen. Gañar tamén a estes sectores é un reto para o nacionalismo galego, para o BNG a súa forza máis consolidada e cunha historia con precedentes hai case que seis décadas.