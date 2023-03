Máis protección social

Nacións Unidas publicaba fai uns días unha nova, a cal sacaba a luz en base a un informe” Máis de mil millóns de razóns: A necesidade urxente de construír unha protección social universal para os rapazes”, informe que afirmaba, que con cada crise do sistema, os que van a pagala son sempre as máis desfavorecidas. Porque perto de 800 millóns de nenas e nenos, están a subsistir a día de hoxe por debaixo do limiar da pobreza, con menos de 3$ ao dia e perto de mil millóns están en condicións de pobreza extrema, sen ningunha cobertura de ningún tipo. Nenos e nenas que están expostos a fame, a pobreza, a discriminación e con certeza, tamén ao abuso, sobre todo elas, sen que ningún destes que se preocupan polas liberdades, eso si, as deles, faga nada por elo. Este informe demoledor, tamén fala de que case 2 mil millóns de rapazas e rapaces de menos de 15 anos, non teñen ningún tipo de cobertura social.



Na Galiza o risco de pobreza en poboación xuvenil e infantil aumentou do 31.4% ao 34% e está por enriba, da taxa de pobreza en adultos e de maiores de 65 anos. Aínda que segundo os indicadores termos menor taxa de pobreza infantil que o resto do estado, si que é certo que coas derradeiras crises, está pobreza en vez de ir diminuíndo estancouse, incluso crecendo levemente. A maioría das nenas-os que sofren pobreza no noso país, son fillas e fillos de pais que teñen baixos ingresos e ademais, a maioría son familias que tamén viven en contornas urbanas, que sofren diferentes problemáticas sociais, entre elas esta.



As raparigas que sofren da pobreza nos primeiros anos de vida son nenas e nenos que de maiores, van ter problemas de diversa índole, os cales con certeza, van condicionalos para o resto das súas vidas na maioría dos casos.



Porque como di Olalla Rodil deputada do BNG no parlamento galego, o que fai falta son medidas claras e contundentes, como introducir a perspectiva de xénero nas axudas, restituír a Tarxeta Básica e un abono familiar contra a pobreza infantil, ademais da distribución equitativa da riqueza.



Porque hoxe en día sábese, que os sistemas de protección social, axudan as raparigas, a non caer na pobreza, a non caer en determinadas enfermidades, a non sufrir a falta de escolarización, a ter unha dieta adecuada e non sufrir mal nutrición, a non parecer sobre todo elas, de desigualdade e exclusión no tema do xénero, a non caer no matrimonio infantil e no traballo infantil ou ser vítimas de explotación sexual. Ademais os sistemas de protección social, inflúen de xeito decisivo, en diminuír a violencia machista, dotando de medios as familias que a sofren. Entenden agora porque o PP de Galiza no máis duro da crise, eliminou a tarxeta básica para a compra de alimentos e produtos de primeira necesidade. Con certeza que é por todo isto, que ao capitalismo non lle gusta moito os sistemas de protección social.