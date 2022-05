Máis intelixentes e máis duras

Fai anos descubrín que para raza humana, a natureza tiña pensado crear solo mulleres, máis un erro na codificación xenética fíxonos a nós. Isto que estas a ler non te preocupes home, o superaras como supereino eu, cando entereime,que os do pingajo, simplemente somos produto dun erro.





Sabendo isto, é curioso como as diferentes civilizacións, estamos a tratar as mulleres. Digo isto xa que, sempre tivemos as mulleres como persoas máis febles, menos capacitadas e os datos demostran que esta é unha crenza nesgada produto do patriarcado. Desde fai uns anos, sábese a ciencia certa, que son as mulleres quen dotan as fillas-os da intelixencia natural. Cabe sinalar, podemos dicir, que existen dous tipos de intelixencia: A natural e a adquirida. Porque na historia da humanidade, hai grandes mulleres por exemplo científicas e inventoras, que como non, están desaparecidas do ciclo educativo e so aparece en menos dun 10% en comparación aos homes nos libros de texto. Máis no tema da forza, elas tamén son máis duras, máis sufridas e máis fortes, quitando a salvedad, de que nos termos testosterona en maiores proporcións, unha hormona por certo bastante sucia. Na rexión de Fully na Suíza central, os labregos que teñen plantacións, prefiren contratar mulleres e incluso moitos deles páganlles mellor se estas aceptan traballar nas súas terras, xa que din, que aguantan mellor a dureza do traballo e renden máis. Isto ten unha explicación biolóxica: As mulleres ao ter mais xugos hormonais, estes empapan e lubrican mellor os músculos e articulacións fronte ao esforzo facéndoas máis resistentes. Mais tamén nos deportes de forza, no apartado que ten que ver por exemplo coas pernas, as diferencias non son tan grandes senón fose, polos suplementos farmacéutico. Hai unha explicación neste caso evolutiva: A diferencia dos brazos, os cales, os homes os usamos desde sempre para os traballos brutos na historia da especie, mentres que as pernas polo xeral as usamos por igual: Manteñen nós erguidos e desprazan nós.





En definitiva, fai uns días na miña rede social, chegábame a comparación de dous vídeos: Nun unha estrela masculina do balonpé dábanlle un empurrón e caía ao chan. Deseguido poñíase a chorar collendo unha afinidade tremenda coa Bella Easo e noutro unha futbolista, a cal metíanlle un cóbado na cara, caia ao chan e erguíase deseguido coa nariz e labios chorreando sangue, sen protestar o mais mínimo e retirándose a súa posición no campo.





Pois nada ahi queda. Por certo, ela cobra 50 mil veces menos que el, o cal, xa ten delito.

“Nas sociedades esnaquizadas polas guerras, frecuentemente son as mulleres as que manteñen á sociedade en marcha. Polo xeral son as principais defensoras da paz” Kofi Anan ex secretario xeral da ONU (D.E.P)