Made in Ferrol

Ferrol ha perdido 10 millones de fondos europeos por desidia del anterior gobierno local! Alarmado por la declaración de nuestro alcalde, leo en la letra pequeña que dos proyectos fueron rechazados en 2022 por el propio pleno municipal, que no ha habido problema con otros seis, y que la UE rechazó tres por no alcanzar la puntuación. Si el actual regidor aprobó en cien días un presupuesto, bien podrá rehacer a su gusto esos tres expedientes y presentarlos en la próxima convocatoria para añadir ocho millones a los ocho ya invertidos o en fase de inversión. Somos libres de criticar a quien presenta once proyectos y le aprueban ocho, también para echarle abajo dos que ya estaban concedidos, pero mal podemos perder lo que nunca nos han dado, y por último pero no por ello menos importante, poco aportamos fabricando titulares alarmistas que refuercen el pesimismo genético de los ferrolanos.