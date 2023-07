Loita de presidenciables

O señor Feijoó anda dándolle ao asunto de que debe gobernar a lista máis votada porque quizá non teña moi claro o da maioría absoluta e o señor Sánchez mira de esguello a ver como lle irá a Sumar que... sumaría para a súa posible investidura. Os dous andan atarefados en visitas a programas de TV ben afastados do código deontolóxico xornalístico para ver quen da máis mamporros nese cuadrilátero virtual no que se vai converter a campaña electoral. Como son programas de audiencia, pois tira para diante, que todo vale! E conviña ter moi claro que neste país non temos eleccións presidenciais, o que quer dicir que o pobo cos seus votos non é o que elixe o presidente do Goberno, cousa que parece esquecer o señor aspirante da dereita: vostede será presidente se acada maioría absoluta, é dicir, se consegue máis de 175 votos dos 350 que compoñen o arco parlamentar e, se non, serán eses 350 deputados os que, chegando a acordos (niso consiste a política) invistan o presidente que formará goberno. Cando di o señor Feijoó que debe gobernar a lista máis votada, a que se refire? Talvez esqueceu que cando Isabel Díaz Ayuso acadou a presidencia da Comunidade de Madrid non tiña maioría absoluta e foi investida grazas ao apoio de Ciudadanos e Vox? Entón non mencionaba para nada o da lista máis votada. Está suficientemente claro que os que outrora chamaban ao PP “derechita cobarde”, os fascistas de Vox (non convén andaren con eufemismos e si chamar as cousas polo seu nome), arestora son os seus aliados, cos que non teñen reparo ningún en se poñer de acordo. Xa se están poñendo e seguirán, seguro. Salvando algúns e puntuais matices, son coincidentes en moitas cousas.



Por outra banda, xa sabemos no que se converten as campañas electorais que xa están aí con toda a súa parafernal mediática. Veremos como os programas, as ideas políticas, quedan relegadas a un segundo plano e prevalecerá o acoso e derrubo ao candidato coma se iso fose a prioridade. Canto máis agresiva sexa a cousa, canto máis se aproxime ao KO técnico, moito mellor. Verémolo.



Prometinme que non perdería moito o tempo falando destas cousas pero preocúpame permanecer á marxe do que pode acontecer no futuro máis inmediato no que tanto nos xogamos. Ou seguir camiñando na procura de melloras sociais, de ir polo camiño de que todos os cidadáns acaden a garantía de teren as súas necesidades básicas cubertas ou irmos pola senda de manteren os privilexios aos grandes oligopolios que necesitan case do escravismo para acadar os seus multimillonarios beneficios. Bo sería que a política fose capaz de manter un certo equilibrio proporcional entre plusvalías mil millonarias e salarios precarios. Tal como andan as cousas... Pensémolo namentres chega o 23-X.