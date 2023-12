Que lles pasa ás palmeiras?

As probes están murchas e “palmicaídas”. A palmeira non é unha árbore autóctona, chegou a nós dende outros lares de clima tropical pero posúen unha manifesta capacidade de adaptación así que forman parte da nosa paisaxe non só en alamedas, prazas e parques senón que se ven con moita frecuencia en fincas particulares como suxeito ornamental. Hai moitas clases de palmeiras algunhas de importancia económica e outras sinxelamente fican como elemento decorativo, estas vémolas en case toas as latitudes. Se a cousa fose de gustos teño que dicir que a min as palmeiras me gustan porque por gustar, gústanme case todas as árbores.



Pero as palmeiras pasan por un mal momento, pola súa particular pandemia. O seu aspecto denota unha decrepitude definitiva que nos leva a considerar a proximidade da súa morte. Na Praza de Amboaxe da nosa cidade unha foi literalmente decapitada, e no paseo marítimo da miña vila hai tres exemplares seriamente afectadas, tanto como para dubidar da súa recuperación. Nunha viaxe que fixen recentemente por Estremadura vinas tamén así de mal en Cáceres. Estamos pois diante dunha praga con todo o que iso significa.



O causante desta desfeita nas palmeiras é o chamado “picudo vermello”, un dos insectos máis daniños para esta árbore, tanto que incluso pode ocasionar a súa perda definitiva. Achegouse aos nosos lares dende Asia, mirade por onde o mesmo que a pandemia nosa, e pode que veña para quedar se non poñemos pronto remedio á invasión. Din os expertos que vive e se desenrola dentro da palmeira, que poden chegar ata cinco centímetros e que as larvas sóense protexer nunha especie de cápsula que confeccionan con fibra da palmeira na que permanecen como uns dez días denantes de saír a colaborar na desfeita. Creo que hai tratamento pero...



O pero é que hai que tratar estas árbores coas medicinas oportunas que parece ser que habelas hainas e non esperar a que a cousa sexa irremediable. Os departamentos de parques e xardíns nas cidades e nas vilas terían que se poñer as pilas e abordar de xeito decisivo este problema que pode irse das mans a pouco que deixemos pasar o tempo. Que é caro?, pode pero se temos árbores haberá que coidalos na súa xusta medida que non é outra que tratar de controlar estas incidencias. Outra cousa é que nos importen un comino e que sexan os coleópteros vermellos de marras os que diten sentenza e se saia coa súa.

Non sei se o “picudo vermello” achegará algo positivo á natureza ou ao medio ambiente, o mesmo que a avespa velutina, que por certo tamén chegou de oriente, e que aínda non demos controlada. O certo é que as árbores son beneficiosas para a saúde dos seres humanos e estes, posuídos de raciocinio, algúns máis ca outros todo hai que dicilo, deberían apostar por iren na procura da saúde arbórea tamén, que diaños!