La derecha española no se cansa de repetir que no hay líneas rojas para un Pedro Sánchez, dispuesto a humillarse ante Puigdemont todas las veces que sean necesarias para seguir en el poder. Sin embargo, la reciente votación sobre la Amnistía ha demostrado que las líneas rojas sí existen para el gobierno, y tendríamos que preguntarnos si también existen para el PP en su afán por recuperar el gobierno que perdieron hace cinco años y medio. Es un hecho que instrumentalizan a los jueces afines para alinearlos con sus fines políticos, y que deslegitiman a un Tribunal Constitucional porque no lo controlan. Dicen que por España hay que hacer lo que sea necesario, y oyéndoles parece que nuestra nación ya existía en la Edad de los Metales, aunque todavía no hayan encontrado tiempo para declarar patrimonio inmaterial de los españoles la guerra de trincheras, a la que con tanta abnegación se aplican.