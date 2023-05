Licitación de obras

Al abrirse el periodo electoral de las municipales, no se puede hacer licitación de ninguna obra, que no se haya hecho con anterioridad, por tanto, tendrán que esperar a que se celebren las elecciones municipales del 28 de mayo y luego retomar las propuestas aplazadas, si el vencedor ha sido el mismo, de lo contrario, el entrante dará prioridad a sus proyectos que traiga bajo el brazo. Con lo cual una de las pendientes de mayor interés para el Ayuntamiento, es la Planta de Nostián, que lleva años en una situación incómoda y necesita actualizarse con grandes inversiones. No es la única hay muchos proyectos dormidos desde corporaciones anteriores, pero como, cada cual prioriza los suyos, siguen durmiendo el sueño de los justos.



La actual alcaldesa, cuando llegó a la alcaldía, todo el mundo tenía esperanzas de que se reactivaran muchos proyectos, pero no fue así, en cambio se montó en uno que quedó a la espera de la siguiente legislatura, ahora con las dudas de los votantes a la hora de echar su voto, no está muy claro que sea un proyecto inmediato y la explanada de los cantones, se queda como está otros cuatro años más, tanta prisa ¿Para qué? Lo más probable es que siga como está, si la alcaldesa, no repite mandato, hay que tener en cuenta lo que sucedió con los Populares y la Marea. También puede acontecer con los socialistas en este ejercicio. Todo es posible, de disfrutar de un solo mandato, cuando su antecesor en el cargo se bajó el sueldo y la alcaldesa, lo primero que hizo, fue subirlo, algo que no sentó bien a los coruñeses.



De modo que las prisas no son buenas compañeras de viaje y hay que dar prioridad a las necesidades del pueblo y no poner por delante las previsibles necesidades de un alcalde o alcaldesa, el pueblo no elige a su gestor o gestora, para que haga lo que le parezca, sino, lo que precisa una ciudad, que se precie de serlo, ahora bien si la alcaldesa ideo una ciudad para su gusto, entonces tiene un problema que se verá en las urnas en los próximos días. El ciudadano quiere soluciones a sus problemas, no que le compliquen más la vida, lo que ya la tiene.



En definitiva, cualquier proyecto de futuro que se pretende de ahora en adelante, tiene que seguir su curso para licitarlo después de las elecciones municipales, así está legislado y así hay que acatarlo, lo que no se hizo antes, ahora tiene que esperar a la solución del 28 de este mes, luego se verá como queda compuesto el Municipio y cuales son las tareas más urgentes para los recién llegados. Puede haber sorpresa en estas elecciones, quizás. Dentro de unos días, la solución.