Una de las principales diferencias entre un régimen dictatorial y uno democrático es el de la libertad de expresión. Mientras que en el primero no solo no se garantiza, sino que suele estar perseguida hasta con pena de muerte, las democracias tienen en la libertad de expresión una de sus señas de identidad.



De todo esto saben las personas que vivieron en España en los oscuros años del franquismo, a muchas de las cuales —lamentablemente, algunas pagaron con su vida y otras han fallecido después de haber pasado largadas temporadas en prisión— les debemos el haber alcanzado unas cuotas en derechos y libertades incluso por encima que otros países con mayor tradición democrática que la nuestra.



Y por ello resultan completamente esperpénticos ciertos comportamientos que se han venido produciendo a lo largo de toda la geografía española en los últimos días, y que también han dejado su impronta en Ferrol. Hace una semana, la sede del Partido Socialista, ubicada en una céntrica calle de la ciudad, amanecía con unas pintadas: “España no se rompe” y “puteros”. Solo unas horas antes, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, alentados y apoyados por representantes de la ultraderecha de la zona —entre ellos el candidato de VOX en las elecciones municipales—, se concentraban ante la sede, en un ejercicio de libertad democrática, que paradójicamente no habrían podido poner en práctica hace cincuenta años.



Pero una cosa es la libertad de expresión, más allá de que, obviamente, no comparta en absoluto las razones que han llevado a estas personas a reunirse espontáneamente (o no tanto) frente a la sede de un partido político, y otra las amenazas, la violencia o el vandalismo del que se han aprovechado algunos bajo el paraguas de la protesta lícita.



Toda libertad y todo derecho tienen sus límites, perfectamente establecidos en los artículos 18 y 20 de la Constitución; esa Constitución que, como también hemos visto en concentraciones como las de Madrid, es motivo de ataque por parte de ciertos grupos ultra. Pero lo que resulta más esperpéntico de todo es que quien acude a una concentración supuestamente en defensa de la democracia y de la convivencia cívica de los españoles, acabe gritando —o pintando— proclamas que alientan y abogan por todo lo contrario. Y lo más preocupante es la actitud de determinados partidos, VOX apoyando muchos de estos comportamientos de forma explícita y el PP actuando con tibieza, blanqueamiento o directamente la callada por parte de ciertos líderes.



Nadie discute o pone en entredicho el derecho a manifestarse y el derecho a expresar una opinión política, pero sí que se cuestiona y no solo eso, sino que se condena, que se utilice la bandera de esa supuesta libertad para precisamente ir en contra de esos principios democráticos que salvaguardan una convivencia que costó mucho conseguir y que parece ser que es la que algunos pretenden derribar para regresar a esos tiempos en blanco y negro.



Las pintadas se limpian, el mobiliario urbano se arregla, pero el odio cuesta mucho más eliminarlo. Actuemos desde las instituciones y organizaciones políticas con responsabilidad, dejemos de un lado los posicionamientos cortoplacistas y defendamos de verdad la democracia. Y para ello hay que aceptar sus normas, también las que no nos gustan. No hacerlo no es libertad de expresión. Lleva otro nombre.