Lembrando ao meu amigo Fernando

iñamos previsto unha viaxe, unha visita á localidade palentina de Aguilar de Campoo onde agromaron as raíces de Fernando Bores. El sabía da miña admiración polo románico e dicía que xa era hora de irmos por alí onde o arquitecto e debuxante Peridis, apaixonado dese estilo arquitectónico, preside a Asociación de Amigos do Mosteiro de Santa María la Real onde está o Centro Expositivo Do Románico e Territorio. Fernando tratábao e dicíame: –Se anda por alí volo presento. Xa tíñamos reserva nun hotel pero o plan abortouse: uns días de temporal alá con saraibas do tamaño dunha pelota de golf foi a causa. E Fernando dende Ferrol seguiu falando de Aguilar de Campoo, coñecida na actualidade máis pola fábrica de galletas que pola súa interesante historia.



Faloume tamén dunha princesa medieval, Cristina de Noruega, que chegou á pequena vila de Covarrubias (Burgos) logo dunha longa viaxe co gallo de casar cun fillo (Felipe) de Alfonso X que por certo dou á vila de Aguilar o rango de vila de reguengo, a primeira das vilas con ese status. A realidade confúndese coa fantasía cando se trata de princesas medievais, pero din que era moi nova e fermosa e que tiña dúas opcións para casar, ben con Fadrique ou con seu irmá Felipe. Foi o propio Alfonso X o que decidiu que fose Felipe porque malia que fora arcebispo de Sevilla non estaba pola labor eclesiástica. Casaron e fixaron a súa residencia en Sevilla e logo de menos de catro anos de matrimonio Cristina morreu cando tiña pouco máis de vinte e cinco anos din que de morriña, de tanto que pensaba na súa terra aló no norte de Europa coas montañas nevadas lonxe da calor abafante do val do Guadalquivir. No seu cadaleito atopouse unha escrita para aliviar o mal de ouvido: “xugo de allo”. Morrería dunha infección de ouvidos? quizais dunha meninxite? Non o saberemos. Fica enterrada na colexiata en Covarrubias nun sepulcro gótico E Fernando seguiume contando: –Cristina cobizaba un templo dedicado a San Olav, e logo de denodadas tentativas foi unha realidade nos albores do século XXI. Fernando formou parte dunha comisión que estudou o lugar máis axeitado aló nun monte de Covarrubias. Hoxe cada ano van alí noruegueses/as a partillar dunha esmorga na honra daquel vikingo que foi santo e rei.



Non puidemos retomar o tema e realizar xuntos esa viaxe porque Fernando xa non está connosco, pero se os fados son propicios viaxaremos a Aguilar de Campoo e a Covarrubias, reviviremos o que el nos contou a xeito de lembranza do que puido ser e non foi. Camiñaremos por eses paraxes e será coma se Fernando fora na nosa compaña. Un xeito tamén de lembrar ao amigo.