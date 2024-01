¿Lawfare aquí? ¿Dónde?

Un grupo policial fabricó pruebas falsas contra opositores políticos, pero no hay ningún juez que quiera hacerse cargo de la investigación, no sea que se descubra que actuaron así por ordenes del gobierno de Rajoy. El juez García-Castellón considera que una manifestación o acampada sin permiso de los independentistas catalanes es terrorismo, y el Tribunal Supremo se ha tomado su tiempo para dar la razón a Alberto Rodríguez, privado de su acta de diputado porque un policía declaró que le había pegado una patada. Hubo testigos directos que negaron la agresión, pero su palabra valía más, y además se trataba de un podemita peinado con rastas, que ya son ganas de provocar. Menos mal que el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no sea que se cuelen comunistas como en el Tribunal Constitucional y arruinen el patriótico esfuerzo de los jueces de la Audiencia Nacional.