Con Juan Prados en Barcelona (II)

Un bo día coa escusa de falar un pouco do meu libro din un recital no Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro en Cervás (Ares), e por alí estaba Juan Prados que fixo de prologuista e me presentou naquela velada entrañable. Juan Prados, oriundo de Mugardos coma min, leva vivindo case toda a súa vida en Barcelona onde estudou e fixo a careira de enxeneiría química. Díxome unha vez que chegou a químico non pola tran traída e levada vocación senón por casualidade, porque un amigo estudiaba químicas e...animouse. Pero o que a el lle gustaba era rebulir nos papeis, descubrir cousas e contalas, así que arestora dedica o seu tempo a escribir sobre cousas e xentes que despertan a súa atención; sobre música ( é un apaixoado do bolero) e gastronomía, todo un experto. Escribiu un libro moi interesante en catalán sobre Comerma “ Un enginyer de l`Armada en el segle de les llums”, ese enxeneiro que tanta incidencia tivo en Ferrol por deseñar entre outras cousas o “Dique da Campana”, e outro sobre o nedense Eugenio Serrano de Casanova, ideólogo da Exposición Universal de Barcelona, ambos os dous xunto ao seu amigo Jaume Rodón. “A Biografía da Lamprea” é único na súa especie. Malia todos estes asuntos exerce de activista cultural non só en Ares, vila onde acostuma a pasar o verán, senón tamén en Barcelona xunto a un grupo de galegos mergullados tamén nesas arelas. Pois ben, ao Xoán metéuselle no maxín que eu, a xeito de pechar o círculo, tiña que dar un recital en Barcelona, cidade onde comezou a miña aventura discográfica, e non parou ata facer realidade ese degoro.



Na vila de Ares inspirouse para escribir os relatos “Por tierra, por mar, por aire y por debajo del agua”. Alí con varios amigos ten unha tertulia onde conversan ó redor dun bo viño “godello”. Logo o Xoán edita un cadernillo para deixar constancia desas xuntanzas nas soleadas mañanciñas do estío aresán co que agasalla aos contertúlios ao máis puro estilo Álvaro Paradela.



Foi un perfecto anfitrión na nosa estadía na cidade que tantas lembranzas me evoca. Dende degustar na rúa unha “calçotada” ata visitar devagar senlleiros edificios modernistas, arquitectura da que é un namorado. Foi un guía de luxo. Descubriume cousas que eu non sabía respecto ao Hotel Oriente, na Rambla , onde estiven instalado hai cincoenta e catro anos e polo que pasaron senlleiros persoeiros dun tempo que xa non volverá.



Teño anotado na miña axenda a Juan Prados porque se un día se escribe “Quen é quen na vila de Mugardos” terá que estar aí malia marchar a Barcelona de moi pequeno. Naceu en Mugardos e fala galego: viviu en Barcelona e fala catalán. As verbas que dixo prévias a miña intervención díxoas en catalán e a min, abofé, gustoume e fixen tamén unha canción en catalán( con acento galego) . Un xeito de converxer dúas linguas sistemáticamente aldraxadas e deturpadas dende o século XV ata os nosos días.