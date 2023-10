Intereses e presións

Como non pode ser doutra maneira en todos os traballos hai profesionais de todo tipo: excelentes, moi bos, bos, regulares, malos, moi malos, pésimos e, se me apuran, peor que pésimos. Polo que teño visto e oído ao longo dos 73 anos que levo vivido entendo que, na xeneralidade das profesións, a maior parte dos traballadores —propietarios ou contratados, con cargos ou sen eles, con moitos estudos ou con poucos, con empregos públicos ou privados...— hai que consideralos entre bos e regulares, na liña do que acontece coas cualificacións maioritarias nas etapas escolares.

A inmensa maioría estamos aí. Logo hai porcentaxes menores dos outros niveis da escala, ou de case todos eles. Paréceme que no rendemento, na mellor ou peor realización do traballo, inflúen moitos e variados factores, empezando pola personalidade e a formación de quen o leva a cabo ata o ambiente e o ámbito no que o desempeño do mesmo ten lugar. Ter moitos ollos pendentes do desenvolvemento da actividade non tranquiliza e abstraerse non sempre resulta doado.

É por iso que, desde sempre -levo vendo regularmente partidos de fútbol desde a temporada 1959-60-, procurei entender os errores arbitrais que, máis graves ou máis leves, se producen en todos os encontros. Absolutamente en todos. Non sei se é inevitable que teñan lugar ou se pode haber algunha posibilidade de acabar con eles. Desde logo os recentes e costosos sistemas de axuda están a solucionar pouco as cousas e mesmo, por veces, parece que queiran confundilas máis.

Tanto na situación actual como nas anteriores que me tocou ver teño que recoñecer que non é nada fácil exercer o labor arbitral —o de revisar as xogadas por televisión incluído— nun partido de fútbol. Penso que non era doado en condicións de penurias absolutas nin o é en momentos de magníficos salarios. É por iso que non vin mellora ningunha no traballo arbitral desde que mudaron as súas cincunstancias laborais. Evidentemente, tanto antes como hoxe, atopamos colexiados —profesionais ou afeccionados— ben diferentes, como en todas as profesións, se ben considero que o nivel medio dos mesmos está substancialmente por baixo que os das outras profesións. É difícil atoparmos árbitros bos e xa non digamos moi bos. Excelente a verdade é que non recordo ter visto ningún. E noutras actividades si.

Quen exerce o oficio sabe do volume de xente que está pendente das súas decisións e, tal vez, iso pese decisivamente en que sexa complicado acadar o nivel de bo e xa non digamos superalo. Se cadra sería positivo que o colectivo arbitral funcionase totalmente á marxe do resto dos estamentos que conforman o mundo do fútbol.

Hai un par de días, batía casualmente na rede con este titular: “La RFEF va a por el Madrid: colocan a uno de los peores árbitros para la visita de Osasuna”. Penso que sobran as palabras.

A lectura dese texto tróuxome á cabeza os versos finais do “Samba do Corinthians” (1969), unha coñecida “marchinha” do carnaval paulista:

“Quem é que não vê que o Corinthians / Nasceu com o destino de ser campeão / Repare que quando ele perde / É porque francamente o juiz foi ladrão... // É a minha opinião...”.

Cómpre eliminar presións.