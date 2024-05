A intelixencia artificial

Na célebre zarzuela “La Verbena de la Paloma” as personaxes don Hilario e don Sebastián falan sobre o doado que é tomar o aceite de ricino en “pildoritas”, e xorde aquilo de: “las ciencias adelantan que es una barbaridad”, co que, logo de máis de cen anos, temos que estar de acordo. Estamos dende hai tempo mergullados na IA dende que xogabamos cunha máquina ao xadrez con escasas posibilidades de gañar a partida. Dende aquela ata os nosos días fóronse sucedendo cousas que entran case no mundo da ciencia ficción. Hoxe temos na casa un asistente de voz ao que podemos pedir que nos poña a música que nos apetece ou que nos conte da actualidade e do pasado. É como a nosa memoria. Din que iso se xera con millóns de algoritmos, millóns de parámetros adestrados con outros tantos textos e imaxes, pero perdoade que non siga por aí porque me perdo irremisiblemente, así que vos vou contar un par de casos que chegaron a min procedentes da IA. O primeiro, a través dun amigo que me manda unha canción composta (?) pola IA á que se lle dan tres suxestións como por exemplo que falara de amor, sol e praia. Dito e feito: en poucos segundos aí estaba a encomenda con coro de voces incluído. Podería ser calquera desas cancións que se escoitan na radio fórmula na antesala do verán. Hai que ver a onde estamos chegando e a onde chegaremos! O meu fillo realizou unha imaxe simbólica con IA alusiva ao meu libro “Cartas a Michi” pedindo un gato das cores canela e branco, un libro con ese título e unha ventá que dese ao mar. En dez segundos tiña unha imaxe incrible, mellor dito, dúas para elixir. Todo isto resultaría unha fantasía se eu non o vira. E pregunto: será a IA a que chegado o ínterim decida por nós? Evidentemente, sexan benvidos os avances tecnolóxicos que van encamiñados a proporcionar beneficios á humanidade, pero teñen certas cuestións éticas que é necesario abordar. A min preocúpame o uso que algúns lle podan dar a IA, desacóugame que se poda utilizar con fins espurios, cousa da que non estamos ceibes, inquiétame que unha máquina tome a miña voz para transmitir mensaxes non desexadas, que decida se son idóneo para aspirar a un traballo en base a uns parámetros introducidos nese aparello cheo de algoritmos, que nos instale nun mundo virtual, que todo o que a IA pode facer supoña a perda de traballo para moita xente, etcétera. As veces non nos poñemos a considerar ata que punto somos controlados, manipulados e enganados, ata que extremo nos consideran pezas que, unha vez deixamos de serlles útiles, nos tiran ao lixo sen consideración. Non sei se chegará con ter coidado, non.