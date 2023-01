Estaría ben que, esa sintonía que parece existir entre os grupos políticos municipais, para a constitución dun instituto do deporte en Ferrol saía adiante. Todos somos coñecedores das dificultades habidas e por haber para a xestión das instalacións deportivas da cidade e os numerosos desencontros, onde os diversos clubs foron os protagonistas, así como unha parte da cidadanía que sufriron as dificultades dos seus fillos e fillas como usuarios.



Esta proposta do actual grupo de goberno encabezado polo socialista Ángel Mato, vén a poñer unha solución de longo alcance. Xa case na historia queda o bon sabor do desaparecido Padroado de Deportes, que nesa xeira de privatizacións irracionais levouno por diante. Unha vez máis a mellor xestión, de aquelo que atinxe á administración local e aos intereses do conxunto da cidadanía, é a pública.



Hai case unha década da onda privatizadora de servizos públicos, que do conxunto do Estado tamén chegou á cidade, pretendendo reducir todo o público a negocio lucrativo. Hoxe, esta proposta do Concello emenda un erro histórico como foi a desaparición do Padroado e vai na liña axeitada, para o deporte e para os seus usuarios e usuarias na cidade de Ferrol.