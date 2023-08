A insolencia e trascendencia dun bico roubado

Se hai algo que podemos considerar como insolente é o roubo descarado dun acto afectivo que non é consentido pola outra parte. Se non hai consentimento hai agresión (Lei orgánica 10/2022). O acto supramachista acontecido na entrega das medallas á selección española de futbol divulgado ao mundo enteiro e protagonizado polo aínda presidente da Federación Española de Fútbol cando coas dúas mans colle a cabeza dunha xugadora e lle estampa un bico nos beizos, aténdonos ao articulado da mencionada lei hai que consideralo non como un abuso senón como unha agresión; en román paladino: como un delicto, e cando alguén comete un delicto debe asumir responsabilidades, pero dun personaxe como o señor Rubiales non se pode esperar semellante cousa dados os antecedentes de alguén que preside unha entidade parecida a unha mafia calabresa na que el representa ao “capo de tutti capi” e cando o Don besa é que pode, e dicir: porque ten poder. É como se estivesemos falando dun novo emérito que non ten que responder dos seus feitos, porque os demáis somos “tontos del culo, imbéciles y pringaos”(sic).



Vin a segunda parte dese partido histórico pero non ollei a cerimonia da entrega das medallas e xa que logo o acto irreverente dese bico roubado. ¡Que xeito de cagala! . Esa aberrante acción xunguida pouco despois ao feito de botarse a man aos xenitais no palco de autoridades no que estaba a raíña, definen por si só a súa catadura moral. Con raíña ou sen ela o xesto do máximo representante do fútbol nacional non deixa ser o dun obsceno maleducado. Pero o mundo do fútbol está sobrado destes especímes dos que o seu presidente é o máximo representante.



¿E agora qué? Pois xa veremos O normal e lóxio sería que a Rubiales lle sacaran a tarxeta vermella directa,pero a el elíxeno un reducido grupo de palmeiros que viven ao abeiro da vontade do seu presidente, así que pouco se pode esperar dese colectivo á hora de sancionar ese desacato á decencia e a lei. Xa lle está sobrando tempo a este impresentábel para saír liscando da Federación. Dimisión, ou o que sería mellor cese fulminante.



Pero en puridade o fundamental é que esas mozas da selección conseguiron facer realidade un soño que semellaba inalcanzábel malia todas as adversidades previas polas que andaron. O fútbol feminino está xa aquí para se quedar como aconteceu co baloncesto e o balonmán e cada vez os estadios estarán maís cheos de seareiros facendo camiño cara a esa desexada igualdade. Remato co texto dunha pancarta que daba a benvida as xogadoras , unha frase que outrora considerábase despectiva e que hoxe toma outro significado ¡¡Mulleres tíñades que ser, ho!! ¡¡Bravo!! Pois iso.