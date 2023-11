La inmigración incontrolada

Todo lo que sea incontrolado es y acaba siendo malo. Pero en el caso de las inmigraciones que afectan a España en los tiempos actuales, las realidades palpables nos lo ponen de manifiesto cada día. Pues, sí las centro-europeas afectan negativamente –aun sean sectores minoritarios– nuestra seguridad, vivienda y propiedad, sanidades...; las centro-sudamericanas, más allegadas y afines, que se hallan dispersas y desorientadas..., son las de procedencia Africana, (ciegos y engañados muchísimos de ellos), quienes peor lo pasan y más quebraderos de cabeza nos están creando, tanto por su elevado volumen como por su composición, calidad, necesidades... Y constándonos que, si desde hace algunos decenios, países africanos vienen buscando el alivio a sus penurias huyendo hacia la Europa de “los colesteroles y los infartos”, hay que reconocer que “el efecto llamada” creado por el presidente de nuestro país recién tomada su presidencia, diciendo algo así como “ enviad aquí a ese buque con los inmigrantes que Francia, Italia, Grecia..., rechazan”, ha sido y sigue siendo cada vez con más virulencia -como fue y es comprobado- la causa más decisiva y de mayor intensidad para que vengamos siendo los sufridos receptores de las continuadas avalanchas de inmigrantes –lamentable y tristemente– a los sures peninsulares y sobre todo últimamente a las Canarias. ¡Claro que hay que ser solidarios! Y quedarse sin postre y tirar al cubo de la basura lo justito de las mondas de las patatas, etc. Y ¡Claro que también estas tierras nuestras fueron de emigración no hace tanto! y aun lo siguen siendo en pequeño goteo no por ello menos traumático, pero al menos controlado. Pero a nuestro Presidente, que yo sepa, no se le ocurrió llevar a Europa y a las Naciones unidas “con voz en grito”, la solicitud imprescindible de que, además de las solidaridades y acogidas y buenas voluntades y sacrificios de nuestro sensible y cooperador pueblo, donde forzosamente hay que poner remedio, es, fundamentalmente, en el origen donde hay que llevarlo pero estable y definitivo. Si, allí a los lugares y con los gobiernos de su origen o procedencia, mediante las comisiones, los desplazamientos, los acuerdos..., necesarios internacionales que “las cabecitas pensantes” hayan alumbrado no sé si de la escasez de la función más bien poco preclara neuronal. ¡Hombre!, que ni servidor viniera a descubrir ahora la pólvora. Pero los hechos, la experiencia, la falta de soluciones eficaces suficientes..., nos exigen que algo o mucho más hay que hacer. ¡Y sin más espera! Son muchas las desgracias de los que ciegos y engañados creen ir a paraísos; y somos ahora mismo muchos españoles de buena voluntad los que sufrimos los perniciosos efectos colaterales y seguidos, de una sensible y preocupante inmigración, en nuestra salud, sin que se les pueda culpar a ellos, nuestra economía, nuestras ayudas, (tanto los que rebasamos los noventa como el resto), y nuestro bienestar... si de este modo podemos llamarlos. Actuando solidariamente, acogiendo a cuanta inmigración controlada sea posible..., nos hallaremos reconfortados en nuestra sensibilidad interna, hermana de sangre en la cooperación internacional. (Algo parecido se podría pensar respecto a las guerras y tensiones doquiera se produzcan). Pues al modo de las visiones y los esfuerzos unidos, hombro a hombro y cuerpo a cuerpo, en los ámbitos familiar, empresarial, pesquero, agrícola, en general considerados, ASÍ SE DEBIERAN VOLCAR, LUCHAR Y CONSEGUIR ponerse de acuerdo los respónsales internacionales de las políticas, no sólo para poner remedio a los males surgidos, sino para preverlos y prevenirlos, evitándolos. Y ello es posible. Todo lo contrario de crear y alimentar conflictos entre otros los resultantes de las inmigraciones incontroladas que puedo llamar además, descontroladas. Pero si ahora mismo los responsables “del timón de la embarcación” con el patrón a la cabeza, están creando problemas perfectamente evitables con la aplicación de una política de paz y una concordia sentidas, igualitarias, diáfanas..., ¿qué vamos a inquirir a los mentados? Con los pies en el suelo y la cabeza alta, otoño del veintitrés.