Inflación e sancións

A alta taxa de inflación actual, que se considerou dende os organismos internacionais como un mal pasaxeiro, a medida que pasa o tempo vese como un atranco que non vai a resultar tan doado de superar, aínda que non repita un escenario como o dos anos oitenta. En boa medida botáselle a responsabilidade desta elevada inflación á invasión rusa da Ucraína, aínda que esta xa era moi elevada nos meses previos ao inicio da guerra, por mor dos desaxustes entre produción e consumo que causou a pandemia do covid-19. No mes de maio o IPC en termos anuais atinxía o 8,7% no Estado español e Alemaña, unha decima menos nos Estados Unidos, e un 9,6% na Galiza.





Ou sexa, trátase dun problema que atinxe a todo o mundo, tamén ás potencias hexemónicas. E isto convén remarcalo porque tanto a guerra na Ucraína como as sancións a Rusia, sumadas a aquelas que se aplican hai anos a diversos países, reforzaron as limitacións na produción e comercialización enerxética, de alimentos esenciais, fertilizantes, aceiro, etc. As sancións, os bloqueos convertéronse, cando menos nesta dimensión, nun búmerang para as potencias que as están a aplicar, facendo de xuíz e parte, e reconstruír novas redes de subministro leva tempo, e nalgúns casos non é posíbel. A rebaixa da inflación neste contexto non é só cuestión de aumentar os tipos dos xuros, axustando a demanda, senón que leva aparellada unha lección política e económica respecto das consecuencias de utilizar como arma de guerra o comercio, as reservas de divisas, a exportación de tecnoloxía, etc. Cantos paquetes de sancións terán que aplicar os USA e a UE contra Rusia, para asumir que ademais de botar leña ao lume non fan máis que agravar a situación da economía?





Por outra banda, e non é unha cuestión menor, non se pode esquecer que a inflación non incide igual sobre todos os países e as clases sociais. As nacións non teñen todas a mesma dependencia exterior de importacións de enerxía, alimentos,... e na clase traballadora e maioría dos autónomos/as estes produtos son consumos básicos, e representan unha porcentaxe maior do gasto das familias. Daquela que haxa economistas que fagan énfase en que, de se manter moi alta no tempo a inflación, vai aumentar dramaticamente a taxa de pobreza. Polo tanto a inflación non é neutra, como tampouco o son as crises, e as políticas que se realicen por parte da UE, do Governo central e da Xunta de Galiza para combatela. Son tempos de axudas públicas, de reparto do traballo e dos ingresos, dun sistema impositivo xusto, e de cambios estruturais.