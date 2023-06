Os inescrutables camiños da política

Averdade non sei se dicir que a política me importa pero non me interesa ou me interesa pero non me importa. Sego pensando que o unico xeito, a única ferramenta que pode facer cambiar as cousas no sentido de avanzar en todo aquilo que signifique mellorar as condicións de vida da cidadanía é a política. Ata aí creo que todos poderíamos estar de acordo, pero visto o que se ve, as manobras na escuridade que se establecen co gallo de chegar supostamete a acordos que moitas veces non van na dirección que deberan, dan ganas de pedir papas, de dicirlles aos que andan no cotarro: deixádevos xa de mamonadas, aplicade ao voso comportamento certa coherencia, respectade a voluntade do electorado e poñédevos a traballar en serio pensando máis nos intereses da cidadanía, menos nos propios e nos das siglas dos partidos que vos dan acubillo. Con isto non se xoga, colegas!



Estas pasadas eleccións municipais son cómo un anticipo do que está por chegar e visto o visto xa nos podemos imaxinar o que nos espera para finais de xullo. Está moi estendida a idea de que nas municipais a xente vota ao candidato e eu a verdade non estou moi seguro diso pero a realidade é que ao alcalde ou alcaldesa o elixen os concelleiros e concelleiras electos, o que quer dicir que o cabeza de lista do partido máis votado non ten garantido o nomeamento se non conta coa maioría de cadeiras suficientes no pleno de investidura. E aquí xa entran en xogo outros factores como son os acordos aos que poden chegar os concelleiros/as co gallo de elixir ao presidente da corporación. Se o número de concelleiros progresistas teñen maioría sobre a lista insuficientemente máis votada dos conservadores , deberíamos ter un alcalde de esquerdas. Iso sería o normal, algo ao que non habería que lle dar moitas voltas, non si? Pois non señor!! As matemáticas aquí non rexen: dous e dous non son catro nin tres e tres son seis e así vemos cómo se amañan tratos ata chegar ao inverosímil. Cómo é posible que alguén lle entregue o bastón de mando ao candidato que está nas antípodas políticas,? Pois é e sería estupendo coñecer a cambio de qué se chega a unha situación tan esperpéntica. Se eu fose militante do partido causante deste amaño abofé que estaría pedindo explicacións. A vil manipulación dos votos é unha realidade como realidade é que non hai unha unión entre os grupos de esquerda, e non creo que sobre esto haxa ningunha dúbida. A dereita unida e a esquerda desabrida. Divide e vencerás, unha hipótese que semella non ter dúbida, e algúns aínda non se enteraron. Xa o iremos vindo.