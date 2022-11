Hay una lista, con una serie de firmantes los cuales proponen a Sánchez, según idea de alguien cercano al presidente, el indulto a Griñán, sólo a este, el otro encausado Chaves, su anterior en el cargo, no se dice nada, debido a que Griñán, al parecer, no se enriqueció, al no llevarse nada, según apuntan algunos socialistas, entre ellos, el célebre Felipe González y Zapatero, cuando no debe ser un gobierno socialista, el que tome tal medida, habida cuenta de que el condenado es miembro de dicho partido, no creo que sea una buena idea, inmiscuirse en sentencias judiciales que dictan los magistrados, a la vista de las pruebas, por las que ambos fueron sentados en el banquillo.



¿Cómo saben que no hubo enriquecimiento de Griñán, o de los que han estado a su lado? Bajo su permisividad de saber lo que se hacía a su vista y entender del entramado montado a la sombra del partido que más años gobernó Andalucía. Desde la llegada de la democracia a España.



Tiene que haber un ejemplo de cumplir la ley, de lo contrario, los indultos, solo servirán para tapar, lo que la justicia condenó, la corrupción sistemática de las altas esferas del poder, se sienten amparados en que pase lo que pase, en este país, no sucede nada, una pobre imagen proyectando que prosiga la corrupción, porque siempre habrá un indulto.



¿Quién lo promueve y que objetivo persigue? No está claro que sea por limpiar la imagen de Griñán, quizás solo, es hacer un guiño político al electorado socialista, para que acudan en masa a las urnas en las jornadas de los próximos comicios. Quizás, sea una estratagema del entorno presidencial, para intentar revertir los pobres resultados que se auguran. Aún siendo eso, no es moralmente aceptable que suceda, como cualquier otro político, envuelto en asuntos de corrupción, tiene que cumplir la condena impuesta por la justicia, de lo contrario, no será creíble que funcione aquella, sin la intervención de la presidencia de turno, cuando le apetezca.



Es posible que no sea un indulto exclusivo a Griñán, habrá otros encausados que con esta disculpa se beneficien de la magnanimidad del presidente, en un acto de privilegio en un estado de derecho y sacar a la justicia, la parte más incómoda del trabajo realizado, juzgar y condenar. Si esto último fue así, obvió sus responsabilidades ó sus consejeros insinuaron que no sabían nada y ante la duda, claudicó, la corrupción siguió su curso, hasta que llegó el momento de pararla, aquello se había desmadrado.



Los ciudadanos pagan sus impuestos, para que los políticos hagan buen uso de ellos, no que se enriquezcan a costa del pueblo, obligando a contribuir con sumisión, el descrédito de las instituciones irá creciendo y la desconfianza también, mientras no se tomen medidas drásticas contra la corrupción. Un indulto puede ser contraproducente y un agravio comparativo con otros casos.