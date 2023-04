Sorprendeume moito aquela nova aparecida hai días neste xornal, informando da intención da Xunta de recorrer a lei do imposto sobre as grandes fortunas. E lembrei outra nova que lin xa hai tempo, neste mesmo Diario, comentando o ofrecemento dalgún “ricachón ianqui”, para que o goberno de USA aumentase as contribucións dos ricos. Semella un contrasentido que, no país máis capitalista do mundo, entendan como xusto un reparto económico, mentres en Galicia apareza o rexeitamento dunha mellor xustiza social. Non parece lóxico, tendo en conta que existe a nivel mundial, un sentimento en contra dos posuidores de grandes fortunas que, metaforicamente, teñen os alicerces dos seus grandes pazos, feitos coa sangue, suor e lágrimas dos máis necesitados. Coido que, a nivel galego, non haberá moita xente na contra de que paguen máis os que máis teñen. Agás os que se consideren aludidos neso das grandes fortunas, que algún haberá e que, terá medo de que lle quiten un pouco, do moito que pensa levar no caixón para o outro mundo. Digo eu, claro.