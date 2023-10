Un imposto que reflicte a dependencia

O imposto temporal sobre as grandes fortunas, aquelas que acumulan un patrimonio de máis de tres millóns de euros, menos 300.000 da vivenda habitual, terminou sendo un fracaso de recadación aínda que a idea fosa boa. Os ingresos foron 623 millóns de euros, cando se esperaba o dobre. Agora ben o que máis chama a atención é que das 12.010 persoas afectadas polo imposto, nada menos que 10.302 son residentes en Madrid. Ou sexa un 85% da riqueza concentrase na capital do Estado español. No caso da Galiza son 91 persoas que pagaron 9,8 millóns.



Se analizamos o imposto ao patrimonio do ano 2022 a aquelas persoas que superan os 700.000 euros (500 mil en Cataluña), excluíndo a casa habitual até un valor de 300 mil, podemos ver que o reparto territorial debuxa un mapa distinto. Foron 231.367 persoas consideradas como ricas, 85.876 viven en Cataluña, 20.030 en Madrid, e 8.559 na Galiza. Estes datos debuxan un mapa moi distinto ao anterior. Onde fica a diferencia? Moi sinxelo, tanto na cantidade de persoas que serve para considerar esta categoría de contribuínte, como na media que declaran de recursos. Mentres que en Madrid a media é de once millóns 130 mil euros, en Galiza de seis millóns 670 mil euros, e en Cataluña de dous millóns 830 mil euros. Polo tanto en Madrid as persoas teñen un patrimonio medio que dobra o de Galiza, aínda sendo o segundo no Estado. A diferencia está en como se conforma a pirámide.



Resulta evidente cunha gran parte do patrimonio das grandes fortunas está en investimentos no exterior, en paraísos fiscais, e existe ademais unha enxeñería fiscal.



No que se declara no Estado Español concentrase en Madrid, deixando patente que non só centraliza o poder político senón que tamén o económico. Ademais, resulta evidente que hai unha intención de mesturar ás clases medias altas coas grandes fortunas para presentar diante da opinión pública, especialmente da periferia, unha distribución da riqueza menos condicionada polas políticas centralistas. Un patrimonio de 500.000-700.000 euros reflicte máis a unha persoa da clase media alta que alguén que se poda considerar rico. Cando supera os tres millóns a caracterización debe ser distinta, porque podería vivir das rendas producidas polo patrimonio.



En resumo, todo reflicte que na Galiza temos unha pirámide distributiva cunha enorme desigualdade, e que as grandes fortunas concéntranse en Madrid, co que isto implica como fotografía do centralismo. Máxime cando noso país se exporta máis capital que o que chega desde o exterior, cun efecto negativo sobre emprego e demografía.