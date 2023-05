Ilegalizar a EH Bildu

Una democracia no prohíbe los partidos que provocan rechazo, sino los que incurren en graves delitos, y como esta es una decisión que corresponde tomar a la Justicia y no al gobierno, cabe preguntarse qué tiene que hacer el presidente Pedro Sánchez más allá de señalar la indecencia que supone incluir candidatos que cumplieron condena por asesinato, como ya ocurrió en 2015 y 2019 con Mariano Rajoy, sin que se rasgaran las vestiduras los que hoy exigen al gobierno que rompa con los abertzales. Pero … ¿qué acuerdo hay que romper si nada hay firmado? “Apoyan al gobierno en el Congreso” insisten, pero la realidad es que si un día votan sí al día siguiente votan no. ¿Hay que pedir el voto a los parlamentarios para subir el 8.5% las pensiones, pero al mismo tiempo exigir a los de EH Bildu que voten en contra? ¿Alguien felicitó al gobierno cuando los abertzales votaron no a la reforma laboral?