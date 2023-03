Idiotízannos

Fai perto de oitenta anos, o mundo comenzou un cambio que marcou o noso presente e seguira marcándonos no futuro. Foi coa revolución da electrónica, concretamente coa aparición dos transistores e un pouco despois, co descubrimento do circuíto integrado, ca vida das persoas, a sociedade mudou estrepitosamente. Se hoxe em día termos todos os aparellos (computadores, despertadores, celulares, lavadoras, carros intelixentes, microondas...) e moitos máis, debémolo, a que perto dos anos cincuenta, varios científicos, os cales anos despois recibiron o Nobel de Física, descubriron os transistores.



Hoxe en día, todo isto xerminou na era dixital e segue a avanzar coa I.A., mellores semi condutores, os biochips, etcétera, o cal, esta a fazer que o mundo funcione, atrevome a dicir grazas a electrónica. Esta a termos en tódolos campos da nosa vida: Desde coller calquera medio de transporte, cultivar alimentos e fazer producir o gando en determinadas escalas, a medicina, os satelites, as enerxias “renovabeis” etcétera. É dicir: Estamos ante un mundo totalmente dependente, o cal, si hoxe em día acabáranse tres o catro minerais básicos, deixaríannos a todas co cu ao aire (perdoen a expresión). Un “primeiro mundo” o cal, segundo os informes sofre escandalosamente de infelicidade crónica, fazendo esta, aumentar determinados problemas psicolóxicos nas nosas sociedades “avanzadas”.



Mais o motivo deste artigo, é, de que todas estes grandes “avances” aínda que trouxeron beneficios, sobre todo para o gran capital, o que están a fazer segundo as expertas, é que nosa rapazada este perdendo retentiva. Desde fai anos, para fazer os traballos, as mestras, profesoras, catedráticas xa non admitenlle ao alumnado traballos a bolígrafo. Querenlos feitos no computador. Pois as investigacións afirman, ca rapazada ao usar estes métodos, están perdendo capacidade de retención do coñecemento, em comparación as xeracións que escribíamos co BIC de toda a vida.



O mesmo pasa na busqueda da información. Non hai discusión posíbel, ca rede trouxo unha revolución no acceso a información, fazendo esta máis doada de conseguir. Máis o feito de buscar nos libros, o feito de ir as bibliotecas ou ter que pedir información en sitios concretos, fazía que a rapazada traballase máis, soubese coloquialmente falando, buscarse mellor a vida e se tivese que espabilar máis, fazendo ao final todo isto, que retivese mellor o coñecemento, a hora de fazer os traballos. Xa nom vou entrar no corta e pega e outras cousas que estase a comprobar, que están a prexudicar gravemente o aprendizaxe na mocidade, mais o que esta claro, é que as novas TIC, aínda que facilitan moito as cousas falando dos estudos, ao mellor o que estamos creando, é xeracións peor preparadas, digamos no auto-coñecemento e si máis dependentes destas novas tecnoloxías, para poder realizar os seus futuros cometidos na sociedade.



“Tanta tecnoloxía para que?

Para mentes tan vacías”

Pablo Hasél (Liberdade)