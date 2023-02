Humanizar (V)

Para rematar con esta serie de comentarios sobre humanización na cidade, pódese poñer como exemplo a vía formado polas dúas mal chamadas avenidas: a de Vigo e a do Rei. O seu aspecto resulta lamentable, para unha cidade que quere presumir de moderna e civilizada. Nalgúns tramos, as beirarrúas están rotas, afundidas desniveladas e máis baixas que a calzada. Non existe ningunha árbore nin presenza de vexetación, se non é nos balcóns e tellados. O volume de tráfico é moi superior a o normal, para o seu ancho con circulación de coches, camións e buses que transitan nas dúas direccións. Non hai bancos, nin “marquesinas” que protexan da chuvia e o vento, a os usuarios do transporte público; papeleiras coido que só hai unha, que mais que facer servizo, estorba o paso dos peóns, cando algún camión estaciona diante dela, enriba da beirarrúa. É moi evidente que a vida dos veciños nestas circunstancias, ten moita necesidade de melloras, ou sexa, que está chamando a gritos unha profunda intervención, que non se fai, porque a ningún posible gobernante lle interesa, dada a escasa posibilidades de votos. Pero iso si: falan de humanización. Érache boa, se colara !!!