Humanizar y (IV)

Coido que a humanización do barrio de A Magdalena pode ser un tema interesante para case todos os cidadáns, mais onde haberá discrepancias será no xeito de acometer traballos tan complexos, sen desvirtuar o valor urbanístico dese singular conxunto. Porque é de supoñer que haberá diferentes xeitos de mellorar, conservando aquilo máis sobranceiro e afectando minimamente o que haxa que cambiar ou corrixir. Lembro que xa houbo varios intentos de axeitar o barrio aos tempos modernos, sen prexudicar o conxunto. Por exemplo, falouse de unificar algúns baixos para facer garaxes; lembro que nalgunhas rúas permitíase o estacionamento en horario nocturno; e lembro o estacionamento alternativo nas dúas bandas dalgunhas rúas. Todos estes intentos, ían dirixidos a permitir o uso dos automóbiles no centro urbano, porque se quería mellorar as condicións de vida dos veciños. Mais agora, semella que se queren mellorar as condicións dos visitantes, arriscando a perda de veciños.