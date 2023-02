Humanizar (II)

Seguindo co tema de humanizar, hai que pensar nas consecuencias dunha pretendida humanización. Por exemplo, o prexuízo que supón para os veciños dunha rúa a imposibilidade de utilizar o seu coche para desprazarse ata o seu traballo ou a facer as necesarias compras. E o problema engadido dos establecementos comerciais, que se ven obrigados a “emigrar” a outro lugar onde os vehículos motorizados poidan chegar sen perigo de seren sancionados. Pódese argumentar que habendo máis circulación peonil, aumentarán as vendas dos locais comerciais; aínda no suposto de que iso fose así, sería no caso de compras de pouco peso, que poida ser transportado á man, o que supón unha discriminación no comercio de proximidade. Claro que coa chegada das grandes superficies, as compras pódense facer moi doadamente, mais segue habendo o problema de chegar coa compra á casa, se na túa rúa non podes entrar co coche. Ou sexa, que aí a humanización é moi relativa. Non é?



Semella que algunhas persoas entende por humanizar, o comezo dunha guerra entre os automóbiles e o ser humano. Eu non creo necesario eliminar os coches, senón atopar o equilibrio entre as prestacións dos autos e os seus inconvenientes. A parte negativa, como pode ser o aspecto ecolóxico, xa está a ser estudada polos técnicos e os científicos, mellorando os consumos e o tipo de combustible, minimizando o impacto ambiental ocasionado polas emisións nocivas. Se temos en conta que humanizar significa “suavizar, mellorar as condicións de vida, traballo ou relación para os demais”, segundo o noso dicionario, as vantaxes son evidentes no aspecto de acadar unha mobilidade individual que o transporte colectivo, por suposto indispensable, non pode aportar por moito que se avance na súa mellora. Lembro o comentario dun compañeiro de traballo que, hai anos, co gallo de mercar o seu primeiro “seiscientos” dicía moi convencido: “Desde que teño coche, eu vivo dúas veces”. E todos entendemos claramente o significado real de algo que parece imposible. Pois si.