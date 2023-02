Humanizar (I)

Seica este vocábulo púxose de moda hai xa algún tempo aquí, na nosa cidade, relacionado cunha serie de obras a realizar nas diferentes rúas e barrios ferroláns. Coido que se debe entender como un xeito de mellorar as condicións de vida das persoas, como ser humano, pois supoño que non se tratará simplemente de mellorar materialmente as zonas de tránsito, se aí non houbese ninguén que circule. Efectivamente, os peóns que se movan por esa zona, serían beneficiados por esa melloría. Dentro desa suposición, hai que celebrar esa humanización, pero sempre tendo en conta que non se “deshumanice” outra rúa ou barrio, pois entón estaríamos no feito de “vestir un santo e desnudar outro”. Por exemplo, impedir o paso e estacionamento de automóbiles nunha rúa, aumentando a circulación noutra, onde os coches e camións se apropian de rúa e beirarrúa, paréceme un xeito pouco humano de humanizar. Alomenos para os veciños que sofren o troque. Digo eu, claro.