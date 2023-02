Un hombre bueno: Rafael Pillado

Conocí a Rafael Pillado Lista hace más de 50 años, cuando yo no era más que un joven aprendiz de periodista, enrolado en la redacción de la delegación ferrolana del periódico “La Voz de Galicia”, y Rafael era un militante clandestino del movimiento obrero más beligerante contra la dictadura franquista. De la mano de Rafa y sus compañeros, como Julio Aneiros, Amor Deus, Fernando Miramontes, etc., y muchos otros, iban las “Comisiones Obreras”, organizadas por el “Partido Comunista Español”, tan denostado por el régimen.



Creo recordar que Rafa me fue presentado, en el antiguo edificio de los “Sindicatos Verticales” del régimen de Franco, sitos en el Cantón de Molíns de Ferrol, por mi buen amigo y compañero de entonces, el también periodista José Torregrosa. Desde entonces, Rafael Pillado y sus compañeros fueron nuestra fuente inagotable de noticias del mundo laboral ferrolano, en las empresas tales como “Bazán”, “Astano”, Peninsular Maderera, “Fenya”, Fábrica de Lápices, etc...



Mis compañeros periodistas, y yo mismo, fuimos testigos del sacrificio y valentía de aquellos sencillos obreros, que se dejaron la piel en la lucha, y algunos años de vida, cuando fueron encarcelados por las duras condenas emitidas por el Tribunal de Orden Publico, el brazo judicial de la represión franquista. Rafa y los suyos luchaban con el fin de lograr unos derechos sociales, laborales, sindicales y políticos. Estos derechos, que hoy parecen normales y obvios, entonces no existían ni por asomo. Rafa fue uno de los duramente condenados, a resultas de los luctuosos sucesos de aquel inolvidable 10 de marzo ferrolano de 1972, símbolo y emblema de la lucha obrera gallega contra la Dictadura.



Pero, por lo demás, una vez excarcelado y llegada la transición democrática, Rafael Pillado no cesó en su justa actividad reivindicativa y continuó su lucha para obtener justicia y una compensación adecuada, ya que , a lo largo de su dilatada vida laboral, en la entonces llamada Empresa Nacional “Bazán”, se vio afectado en su salud a causa del maldito amianto.



Rafa continuó en la brecha judicial, defendiendo sus derechos, propios y colectivos, ante la dejadez de las autoridades que, durante años, permitieron el uso de de este tóxico elemento químico, que tan graves perjuicios ha causado en la salud laboral de millares de trabajadores, en diferentes sectores laborales.

Y Rafa Pillado, de la mano de sus abogados, encabezados por su amiga y compañera Cristina Almeida, en el Palacio de Justica ferrolano, obtuvo la ansiada victoria judicial y la indemnización económica correspondiente, frente a la oposición de su antigua empresa, hoy “Navantia”.



Cuando Pillado recibió la Medalla de Ferrol, durante el mes de enero pasado, en el Teatro “Jofre”, no se olvidó de denunciar este grave problemas, todavía no resuelto en su totalidad.



La Parca no perdona, y la grave enfermedad contraída por Rafa pasó la inexorable factura, y Pillado, un hombre simpático, agradable, amigos de sus amigos, e incansable luchador, nos dejó a los 80 años de edad.

Quizás no todos sus convecinos ferrolanos le hayamos correspondido con toda la justicia y el innegable reconocimiento que se merece. Yo, sin dudarlo, me sumo, con este homenaje personal, a ese homenaje público.



Se nos fue un “Hombre bueno”. D.E.P.