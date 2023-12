La Historia, la Enseñanza..., nuestra Cultura, al servicio de las ideologías

Está demostrado que las costumbres, la raigambre en general, los idiomas..., de un pueblo o una región se mantienen con gran pureza a lo largo de los años, siglos o incluso milenios, si no se les atenaza, persigue, mutila... y al contrario, se les acaricia y protege. Es evidente que cuantas más corrientes de civilización y mestizajes se produzcan, más riesgos puede experimentar una raíz implantada. Pero ejemplos tenemos “puertas adentro” de como folklores ancestrales, ritos, hasta culinarias, modos de hablar, etc., se han venido manteniendo con exquisitas purezas, por ejemplo en Galicia, Baleares, Vascongadas..., por no citar rincones, comarcas o pueblos de nuestro suelo patrio, fieles ejemplos de lo expresado, sin que la fiel coherencia y la universalidad como Nación hubiesen transferido o traspasado o como hubieran querido llamarlo “competencia” alguna para su autenticidad y permanencia. Hoy día con el traspaso de competencias en materias o sectores tan importantes y decisivos cuales son los arriba indicados, en este caso la Enseñanza, pues nos encontramos con las consecuencias que ahora mismo advertimos.

Cada Autonomía hace y deshace según la política dominante en ella y según los versátiles criterios que historiadores, literatos, didactas..., afines, les parece a ellos bien quitar o poner, modificando, así, los sólidos, veraces, contrastados..., criterios que como Cultura del Pueblo español, deben prevalecer inconmovibles. A unos cuantos les parece bien eliminar el castellano-español de la Enseñanza; a otros, trocear y manipular no solo el idioma, sino la misma Historia modificando a su gusto, personajes, color, contenido..., haciendo, digo yo, textos para la Enseñanza que llamo “fragmentos ideolizados” de lo que debiera ser la veraz y contrastada transmisión de una Cultura Universal y auténtica para todo el Territorio Nacional. Y si de algo flaquea o cojea, adáptese, corríjase, sanéese..., pero a nivel general, para toda la Enseñanza, para toda la Cultura..., de nuestro Pueblo. La aplicación y el uso de partidistas y politizadas Culturas plasmadas en ediciones a su gusto para su ambiente próximo, es una maniobra política más, que constituye para mi sentir, un lavado de cerebro, una modificación y ajuste..., a la corriente socio-política de turno que no solo no favorece a las generaciones venideras, sino que las desorienta, las confunde, las menoscaba... Somos muchos los que coincidimos en esta nueva idea formada y pocos los que deseamos comunicarla.



Con afecto a todas las regiones de España donde a lo largo de mis noventa y un años me tocó vivir más o menos tiempo.