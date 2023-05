De héroes y concejales

A los miembros de ETA les gustaría ser esos perpetuos generales franquistas, para ser como ellos, tratados como héroes de su atroz cruzada. Sí, ellos también quisieran ser desenterrados de sus tumbas de héroes para ser enterrados en la intimidad del clan, y que sus víctimas saliesen en los noticiarios alegrándose de que se haga justicia, mientras los que vivieron de esa maldita justicia se lamentan de que no se deje en paz a los muertos.



Ser de la estirpe de esos legendarios titanes griegos a los que el soplo gigante de un literato los alce a la inmortalidad en las cenizas de su gloria, pero nada pueden, porque no son héroes, sino víctimas de un deseo cuando no expresado, injertado en sus voluntades, para un fin que nada tenía que ver con su heroica empresa de apocalíptico espíritu revolucionario, sino para que la pelota de su maldad golpease infinita un número finito de veces. Las justas para ajustar cuentas y que en esas, sus padres ideológicos inflen sus cuentas.



Son desde el principio material de deshecho político y lo siguen siendo, se les usa a conveniencia y en ella ven diluida su vida sin alcanzar a ser del todo odiosos y no porque no lo sean, sino porque no le conviene a los que mueven los hilos de su sangrienta tramoya.



Terminarán siendo concejales de sus pueblos o diputados de su nación, triste destino para un héroe, porque ya nadie recordará que fueron centauros de fuego que exigían corona y laurel.