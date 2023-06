De heroe a vilán

Gustaríame expoñer a miña opinión sobre as incidencias do partido do Deportivo, pois paréceme que hai xente que quere cargar as culpas sobre o porteiro, un xogador que xa aquí en Ferrol dera mostras da súa calidade como futbolista e persoa. Desde logo, eu nunca lle vin ningún detalle de agresividade, prepotencia ou menosprezo aos rivais e, aclarado isto, farei unha análise do sucedido este pasado Domingo, visto a través da TV.



Primeiro: Hai ou non hai unha obstrución no intento do porteiro que, rodeado de varios contrarios, trataba de sacar o balón rapidamente? Coido que está claro que houbo algo que provocou o xesto do deportivista, pois se non, esa reacción non se houbese producido.



Segundo: Hai, no xesto de “Makay” unha dose de violencia capaz de causar grave prexuízo ao xogador contrario? Todos puidemos ver que non houbo tal.



Terceiro: Non se trata de acusar ao árbitro de parcialidade, pero a súa actuación nese momento, pareceuse á do cazador que, coa escopeta cargada está agardando a oportunidade de cazar unha presa. Non quero falar de mala intención, pero si de falta de madurez e de preparación para dirixir un encontro de tanta responsabilidade.



Cuarto: A misión dun árbitro non só se concreta en administrar xustiza, se non que debe tratar de que o partido se conduza dentro dos límites normais, parando o xogo, cortando calquera brote de violencia e intentando calmar aos xogadores que nalgún caso, están coas pulsacións por riba de cento sesenta.



Como remate direi que, na miña opinión, o pequeno incidente solucionaríase con falta a favor do equipo coruñés, por obstrución a o porteiro e dous cartóns amarelos, un para o atacante o outra para “Makay”. Iso porque habería que calmar os ánimos, porque realmente, cun árbitro solvente, nin iso faría falta.



Independentemente, xurde a necesidade dunha revisión do regulamento do fútbol, pois non se entende que, unha falta leve poida ser castigada coas dúas sancións máis graves.